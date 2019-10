Meer dan 300 chauffeurs geflitst op gewestweg N419 Kristof Pieters

07 oktober 2019

11u16 0 Kruibeke/Temse De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft op verschillende plaatsen op het grondgebied snelheidscontroles gehouden. Vooral in Kruibeke leverde dit een massa overtredingen op. Alleen al op de N419 vlogen meer dan 300 chauffeurs op de bon.

In de Bazelstraat werden 160 chauffeurs geflitst op een totaal van 1.579 gecontroleerde voertuigen. Op de Nieuwe Baan werden er 157 boetes uitgeschreven, daar werden 870 voertuigen gecontroleerd.

Ook in Temse waren er controles. In de zone 30 in de B.A. Heymanstraat reed 1 op 4 te snel, namelijk 111 op een totaal van 450 voertuigen. Op Cauwerburg werden 33 chauffeurs geflitst op een totaal van 275 en in de Doornstraat reden 9 van 270 bestuurders te snel. Controles waren er verder op Eigenlo (238 gecontroleerd, 17 geflitst), in de Gentstraat (291 gecontroleerd, 25 geflitst), Hogenakkerstraat (152 gecontroleerd, 34 geflitst), Kapelstraat (445 gecontroleerd, 7 geflitst), Krijgsbaan (266 gecontroleerd, 37 geflitst), Ruisstraat (65 gecontroleerd, 7 geflitst), Schoolstraat (96 gecontroleerd, 5 geflitst), Sint-Amelbergalaan (503 gecontroleerd, 3 geflitst) en op de N16 (996 gecontroleerd, 51 geflitst)

De flitspalen op de N41 registreerden nog eens 139 snelheidsovertredingen op een totaal van 191.604 voertuigen. 12 voertuigen reden door het rode licht. De flitspaal op de Scheldebrug flitst 92 voertuigen op een totaal van 168.612. De flitspaal op het kruispunt van de N16 en de Hoogkamerstraat tot slot telde 241.995 voertuigen waarvan er 62 door het rode licht reden en 19 te snel.