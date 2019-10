Mathieu wint kleurwedstrijd jaarmarkt Rupelmonde Kristof Pieters

29 oktober 2019

09u25 1 Rupelmonde Om de jaarmarkten in Kruibeke, Bazel en Rupelmonde nieuw leven in te blazen, organiseerde het gemeentebestuur tijdens elke jaarmarkt een kleurwedstrijd voor de leerlingen van de basisscholen. Kaat Van Daele won de wedstrijd in Kruibeke, Annelien Bakkers in Bazel en Mathieu De Maere is de winnaar voor Rupelmonde. Mathieu (7 jaar) mocht een geschenkbon in ontvangst nemen van tearoom Pascal.

Schepen van landbouw en jaarmarkten Dirk De Ketelaere is tevreden met het succes van de actie: “We hebben in totaal een honderdtal kleurplaten mogen ontvangen, dat is een mooi resultaat voor deze eerste editie. Ook volgend jaar zullen we verder inzetten op initiatieven om de jaarmarkten extra te promoten.”