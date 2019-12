Markt Kruibeke op maandagnamiddag tijdens eindejaar Kristof Pieters

10 december 2019

20u09 0 Kruibeke Kerstmis en Nieuwjaar vallen in deze eindejaarsperiode op een woensdag. Daarom zal de markt in Kruibeke verplaatst worden naar maandag 23 december 2019 (in plaats van op woensdag 25 december) en 30 december 2019 (in plaats van op woensdag 1 januari), telkens vanaf 14 tot 17 uur.

De wekelijkse markt in Rupelmonde vindt zoals gewoonlijk plaats op maandagvoormiddag, ook tijdens de feestdagen. Voor de boerenmarkt in Bazel verandert er evenmin niks. Die vindt zoals gewoonlijk plaats op de eerste zaterdagvoormiddag van de maand.

Op zondag 5 januari is er de nieuwjaarsdrink van het gemeentebestuur. Alle inwoners zijn welkom om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar tussen 11 en 13 uur in de tent op de parking van WAF in de Burchtstraat 200. Tegelijk zal dan het einde van de werken aan de gewestweg gevierd worden. Op 20 december gaat die normaal gezien terug open voor alle verkeer.