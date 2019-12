Markant laat bomen planten voor het ‘bos van Arne’ Kristof Pieters

09u56 0 Kruibeke Markant Kruibeke heeft een mooie cheque van 1.200 euro overhandigd aan de actie ‘Bos voor Arne’. Met het geld zullen bomen geplant worden in de Sahel in Afrika.

De familie van de overleden Ketnet-musicalster Arne Decock (18) riep begin dit jaar op om een bos te planten in zijn naam. De jongen kwam om het leven na een ongeval aan de spoorlijn in Boom. In plaats van bloemen of kransen te schenken, riep zijn familie op om een gift te doen aan Ondernemers Zonder Grenzen. Die zal voor elke euro een boom gaan planten in de Sahel in Afrika. De mama van Arne, Karin De Beule kwam persoonlijk het project toelichten op het kerstfeest van Markant. Zo’n 75 leden verzamelden in restaurant De Ceder. Naar jaarlijkse traditie koppelde Markant het feest aan een actie voor het goede doel.