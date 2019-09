Marathon doorheen Polders van Kruibeke: “Uniek omdat we geen enkele seingever nodig hebben” Kristof Pieters

30 september 2019

20u44 6 Kruibeke Een internationale veldrit bestond al maar binnenkort vormen de ‘Polders van Kruibeke’ ook het decor voor een heuse marathon. Vier vrienden die gebeten zijn door de loopmicrobe hebben zich achter de organisatie geschaard. Al meer dan 300 mensen zijn ingeschreven en omdat niet iedereen zoveel loopervaring heeft, komen er ook gezamenlijke trainingen. Deze week staat de eerste sessie op het programma.

De ‘Marathon van Kruibeke’ is ontstaan uit de koker van Rens Cocquyt, René Vermeulen, Glen Uyttersprot en Jeroen Maes. De laatste twee hebben vorig jaar al een marathon in eigen gemeente gelopen. “Dat was eigenlijk een uit de hand gelopen grap”, leggen ze uit. “We zijn nogal fervent bezig met lopen en wilden wel eens een marathon proberen maar we zagen er wat tegenop om ons ver te verplaatsen. Daarom dat we zelf een parcours hadden uitgestippeld. Dat viel zo goed in de smaak dat het idee begon te rijpen om er een echte wedstrijd van te maken.”

René Vermeulen en Rens Cocquyt sprongen mee op de kar en zagen meteen het potentieel. “De Polders van Kruibeke vormen een uitgestrekt natuurgebied van zo’n 650 hectare groot. Het is een uniek decor voor een marathon. Bovendien heb je hier geen seingevers of politiemensen nodig. We hebben een parcours van 42 km zonder dat er één straat gekruist moet worden.”

De organisatoren kregen intussen groen licht van het gemeentebestuur, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de Vlaamse Waterweg. “De locatie is op meer dan één vlak ideaal. De Polders van Kruibeke zijn nu al een walhalla voor sporters die willen genieten van de natuur in zijn puurste vorm. Maar bovendien is deze plek vlot bereikbaar vanuit alle windrichtingen, met ruime parkeergelegenheid en een directe verbinding met Antwerpen Centrum door middel van de Waterbus.”

De eerste editie van de ‘Marathon van Kruibeke’ zal doorgaan op zondag 1 maart. Sinds de bekendmaking zijn er al 300 inschrijvingen binnen. Er is keuze uit 2 afstanden: 21 of 42 km. Het parcours is voor 1/3de offroad wat het allemaal nog iets unieker maakt. “En voor wie lopen van een halve of hele marathon een brug te ver is, is er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan onze wandeltocht. Je wandelt gedurende 21 km doorheen hetzelfde fantastische decor met dezelfde voorzieningen en dit alles op je eigen tempo.”

Omdat de initiatiefnemers uit verschillende hoeken de vraag kregen om af en toe een loopsessie in te plannen, zullen er ook enkele professionele trainingen georganiseerd worden. “Enerzijds omdat we houden van het collectieve groepsgevoel onder onze kerktoren maar ook omdat veel mensen toch wat schrik hebben van een marathon. Het is inderdaad beter om niet onvoorbereid aan de start te verschijnen.”

Onder het motto ‘Kruibeke traint samen’ is er op woensdag 2 oktober een gezamenlijke loopsessie van 4,9 kilometer. Afspraak om 19 uur aan sporthal De Dulpop en inschrijven is niet verplicht. Zorg zelf wel voor een fluo vestje en eventueel een hoofdlamp want het wordt snel donker. De deelnemers worden vergezeld van loopcoach Bieke Decraene, afkomstig uit Rupelmonde, die je ter plaatse enkele tips kan geven om je halve of hele marathon tot een goed einde te brengen.

Inschrijven voor de wedstrijd zelf kan nog steeds via http://www.marathonvankruibeke.be en kost 1 euro per kilometer oftewel 21 voor de halve en 42 voor de volledige marathon. “Dat is goedkoper dan veel andere marathons zoals die van Antwerpen en we voorzien eveneens een professionele omkadering met medailles en goodiebags voor alle deelnemers”, klinkt het. “Uiteraard volgt er na afloop nog een evaluatie maar het is zeker de bedoeling om hier een jaarlijks terugkerend evenement van te maken.”