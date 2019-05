Ludieke actie om niet te roken in bijzijn van kinderen: gemeenteraadsleden blazen bellen Kristof Pieters

28 mei 2019

16u57 8 Kruibeke Naar aanleiding van de campagne ‘Generatie Rookvrij’ en de ‘Werelddag zonder Tabak’ hebben de gemeenteraadsleden de zitting even onderbroken om buiten bellen te gaan blazen en zo de actie symbolisch te steunen.

Elke week beginnen in ons land honderden kinderen te roken. ‘Generatie Rookvrij’ wil hier verandering in brengen. De bedoeling is om kinderen, geboren in 2019, rookvrij te laten opgroeien, zodat ze binnen 18 jaar een rookvrije generatie zijn. Daarom roept ‘Generatie Rookvrij’ iedereen op om op 31 mei, de Werelddag zonder Tabak, bellen te blazen. Het blazen van bellen staat symbool voor het feit dat kinderen het recht hebben om rookvrij op te groeien.

De gemeenteraadsleden van Kruibeke hebben alvast het goede voorbeeld gegeven. Ze onderbraken de zitting van de gemeente- en OCMW-raad. Niet om buiten en sigaret op te steken, maar wel om bellen te blazen en zo symbolisch de actie te steunen.

Op woensdag 29 mei zullen de kinderen van de buitenschoolse opvang ook bellen blazen. Dezelfde actie wordt ook nog eens herhaald tijdens de gemeentelijke onderwijsraad van 3 juni door de directies van de verschillende scholen.

De gemeente Kruibeke roept ook alle inwoners op om mee te werken aan deze verandering. Hoe zij dat kunnen doen? Door bellen te blazen en hiervan een foto of filmpje te delen op sociale media met de hashtag #generatierookvrij