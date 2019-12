Loslopende hond bijt ree dood in Kruibeke, boswachter doet oproep: “Nogmaals, hou uw honden aan de leiband a.u.b.” Kristof Pieters

04 december 2019

18u20 1 Kruibeke Afgelopen weekend heeft een loslopende hond een ree doodgebeten net buiten het natuurgebied ‘Polders van Kruibeke’. Naar aanleiding van dit treurig incident roept boswachter Bram Vereecken nogmaals op om steeds honden aan de leiband te houden.

Een loslopende hond heeft in de Polders een ree opgejaagd naar een aangrenzende tuin in de Pater Damiaanstraat, daar werd het doodgebeten. Een buurtbewoner kon het tragische tafereel filmen. “Het is helaas geen eenmalig feit”, weet boswachter Bram van Natuur en Bos. “Jaarlijks worden er verschillende reeën en andere dieren verwond of doodgebeten door loslopende honden die hun natuurlijk instinct volgen. Als een hond wild ruikt, wordt het jachtinstinct geprikkeld. De hond wil het dier opsporen, voor hem is dit gewoon een spelletje.”

Volgens de boswachter zijn bijna alle dieren in de natuur bang voor honden, ook als die niets doen. “Vogels, reeën, hazen en andere zoogdieren raken snel in paniek. Ze slaan op de vlucht als ze zich bedreigd voelen door een hond. Soms lopen ze zich letterlijk dood op wegen of tegen een prikkeldraad. Ook wandelaars, joggers en fietsers stellen het niet altijd op prijs als een loslopende hond hen benadert.” Voor de boswachter is het onmogelijk om welopgevoede honden van minder opgevoede soortgenoten te onderscheiden. “Daarom gelden de regels voor allemaal hetzelfde: in natuurgebieden moeten honden altijd aan de lijn. Wie zijn of haar hond toch vrij wil uitlaten, kan daarvoor terecht in hondenzones. Op deze plaatsen kunnen de dieren, onder het waakzame oog van hun baasjes, veilig vrij rondlopen en ravotten.”

Een overzicht is terug te vinden op www.natuurenbos.be/hondenzones. Ook vlak naast het natuurgebied Polders van Kruibeke is een losloopzone.