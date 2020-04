Lekker lokaal @9150 bundelt alle resto’s met afhaalmaaltijden Kristof Pieters

10 april 2020

10u06 0 Kruibeke Waar kan je terecht voor een lekkere afhaalmaaltijd? In deze coronatijden is dit een vaak gestelde vraag. Koen Maris nam het initiatief om alle afhaalresto’s te bundelen op één handige website.

“Als ict-coördinator in de scholengemeenschap KSAS had ik een paar weken geleden een domeinnaam aangekocht met bijhorende webruimte om een vrijwilligersplatform op te zetten”, legt Maris uit. “Dit is ondertussen overbodig geworden aangezien dit via de gemeente verloopt. Daarom kwam ik op het idee om de webruimte te gebruiken om alle aanbieders van maaltijden te bundelen op één plaats. Het is voor de toekomst belangrijk dat we de Kruibeekse horeca blijven steunen.”

Op www.9150.kruibekehelptelkaar.be zijn er intussen al zes maaltijdaanbieders gebundeld.