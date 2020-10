Leerlingen Sint-Jan Berchmans kunnen zich uitleven op nieuwe speelplaats Kristof Pieters

06 oktober 2020

18u06 10 Rupelmonde De vrije basisschool Sint-Jan Berchmans heeft dinsdag een nieuwe speelplaats in gebruik genomen. Het was directeur Pieterjan Arnauts die het lintje mocht knippen. Hij nam dit schooljaar de fakkel over van Katleen Muys.

Alle leerlingen werden ter gelegenheid van de opening getrakteerd op een snoepreep. Voor directeur Pieterjan Arnauts was het zijn eerste groot wapenfeit sinds hij vorige maand het roer overnam van Katleen Muys. Hij is intussen wel een bekend gezicht in Kruibeke want voordien was hij negen jaar lang leerkracht van het zesde leerjaar in de Sint-Petrussschool in Bazel.

De nieuwe ontmoetingsplaats, zoals de speelplaats voortaan genoemd wordt, werd gerealiseerd met de opbrengst van de schoolfeesten, zonder subsidies. Blikvanger is de speelheuvel voor de kleuters met een reuzenglijbaan en klimmuur. Ook de fietsenstalling voor de leerlingen werd in een nieuw jasje gestoken. “Tot slot is ook de stenen koer volledig aangepakt”, zegt directeur Pieterjan. “We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om waterputten te installeren zodat de toiletten nu op een meer duurzame manier gespoeld kunnen worden.”

Enkele jaren geleden werd ook al een avonturenspeelplaats gerealiseerd en er liggen nog plannen op tafel om in de toekomst een extra speel- of sportterrein te realiseren aan de kant van de Broekstraat. Daar zou ook een kindercrèche worden gebouwd.