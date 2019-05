Leerlingen Reynaert lopen dagje mee op de werkvloer Kristof Pieters

21 mei 2019

11u18 0 Kruibeke Leerlingen van de derde graad van basisschool Reynaert hebben een dagje mogen meelopen op de werkvloer en konden zo proeven van hun ‘droomjob’. Het initiatief kaderde in het beroepenproject van de school.

“Enkele weken geleden kregen de leerlingen de opdracht op zoek te gaan naar hun talenten en hebben we ook al eens gepeild naar welk beroep hun interesse uitgaat”, zegt directrice Martine Goossens. “Aan de hand van hun keuzes werd er samen met de ouders en de leerkrachten gezocht naar bedrijven waar de leerlingen een dagje konden meelopen.” De leerlingen mochten onder meer meedraaien in enkele grotere winkelketens zoals Carrefour, Kruidvat en Spar, en ook enkele plaatselijke handelszaken zagen het project helemaal zitten. Dit ging van de plaatselijke dierenarts tot een carrosseriebedrijf. De opvolging bij al deze lokale bedrijven is dus verzekerd!