Leerlingen Reynaert blazen school terug leven in Kristof Pieters

02 september 2019

10u33 5 Kruibeke De basisschool Reynaert in Kruibeke is het nieuwe schooljaar maandagochtend gestart met een record. Maar liefst 192 leerlingen en leerkrachten verzamelden op de speelplaats om de school letterlijk en figuurlijk terug leven in te blazen.

Twee mascottes van de Reynaertschool stonden ’s ochtends aan de schoolpoort klaar om aan alle kinderen bellenblazers uit te delen. Onder het toeziend oog van ‘gerechtsdeurwaarder’ meester Filip werd na het belsignaal de ludieke recordpoging op gang geblazen. Directrice Martine Goossens is tevreden dat de school opnieuw een stijging van het aantal leerlingen mag noteren. “We hebben nu 154 kinderen in het basisonderwijs en 23 in het secundair, goed voor een stijging van 8%. Het is nu vooral aftellen naar de start van de bouwwerken van onze nieuwe school.”