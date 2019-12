Leerlingen De Eenhoorn brengen musical ‘Sjakie! En de chocoladefabriek’ op de planken Kristof Pieters

11 december 2019

20u20 0 Kruibeke Op vrijdag 13 december geven de leerlingen van gemeentelijke basisschool De Eenhoorn in Kruibeke het beste van zichzelf tijdens de musical ‘Sjakie! En de chocoladefabriek’, gebaseerd op het gelijknamige verhaal van Roald Dahl. Het stuk wordt geregisseerd door Lotte Vereecken, een oud-leerling van de school die momenteel de opleiding ‘docent theater’ volgt aan de hogeschool in Tilburg.

Elke klas brengt een nummer en zes hoofdrolspelers zetten alles aan elkaar. Om de hoofdrollen te verdelen, mochten de leerlingen van de 3de graad auditie doen. Bazels theater- en televisieacteur Hubert Damen zat mee in de jury tijdens deze audities. Yilmar Batuhan, Lore Van Hove, Timo Goodmaeker, Bo Van de Vijver, Alexander Goetelen en Elena De Reu

Regisseur Lotte Vereecken is niet alleen oud-leerling van de school maar ook de dochter van Martine Ollieux, leerkracht van het 2de leerjaar. Ze nemen samen de regie voor zich. Ze zijn samen al sinds de zomer bezig met de voorbereidingen.

Het was een idee van Ilse Van Eynde, leerkracht van het 6de leerjaar, om dit jaar musical te koppelen aan de Warmste Week en een actie op poten te zetten ten voordele van de sociale moestuin Vasse Kweek. “Om in de sfeer van onze musical te blijven heeft onze school gekozen om lekkere chocoladerepen te verkopen. De verkoop gaat heel snel, op twee dagen tijd was onze eerste voorraad al verkocht. Onze tweede levering is binnen en loopt ook uitstekend. We hopen minstens 500 euro te kunnen schenken.”