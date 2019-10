Leerling-bestuurder belandt met auto in de gracht en legt positieve drugtest af JVS

21 oktober 2019

16u25 0 Kruibeke In de Vossenstraat in Kruibeke is zaterdagnacht een autobestuurder in de gracht beland.

De 33-jarige bestuurder uit Antwerpen beschikte nog maar over een voorlopig rijbewijs en mocht op dat moment dus niet rijden. Hij had bovendien zijn rijbewijs ook niet bij. Hij raakte zaterdagnacht in de Vossenstraat met zijn auto van de baan. Het voertuig belandde in de gracht. De man legde ook nog eens een positieve drugtest af.