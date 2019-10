Lantis gaat E17 en E34 uitrusten met filestaartbeveiliging, vandaag nog maar eens twee ongevallen met telkens vier vrachtwagens Kristof Pieters

08 oktober 2019

17u02 4 Kruibeke/Beveren Lantis, de bouwheer van de Oosterweelwerken, gaat zowel de E17 als de E34 uitrusten met filestaartbeveiliging. Momenteel loopt een aanbesteding voor de aankoop en plaatsing van de digitale borden. De investering blijkt nodig want dinsdag deden er zich nog maar eens twee kop-staartaanrijdingen voor in de file op de E17 terwijl er niet eens gewerkt werd. Zowel in de ochtend- als avondspits botsten telkens vier vrachtwagens op elkaar. Twee chauffeurs raakten gewond.

Het eerste ongeval gebeurde in richting van Antwerpen net voor het parkeerterrein in Kruibeke. Rond 10.30 uur deed zich in de staart van de file een kop-staartaanrijding voor tussen vier vrachtwagens. Eén chauffeur liep vrij zware verwondingen op. De man zat niet gekneld, maar de brandweer moest hem wel uit zijn cabine helpen. Een tweede kwam er met lichte verwondingen vanaf. Twee vrachtwagens moesten getakeld worden waarna de brandweer de rijbaan moest reinigen. Gedurende ruim een uur waren twee van de drie rijstroken afgesloten wat voor een file zorgde die tot in Sint-Niklaas reikte.

Ook de avondspits op de E17 richting Antwerpen verliep rampzalig. Omstreeks 14.30 uur botsten ter hoogte van de afrit Kruibeke een Nederlandse vrachtwagen op zijn voorligger. Die kwam door de klap op zijn beurt tegen een derde vrachtwagen die daardoor nog een vierde truck aanreed. De ravage was groot en de brandweer moest één van de bestuurders uit zijn stuurcabine bevrijden. De man werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Twee andere bestuurders raakten licht gewond. De takeling en het opruimen van de rijbaan nam geruime tijd in beslag. Een van de vrachtwagens vervoerde een lading fruitsap waarvan een deel flessen lek sloegen. Het verkeer op de E17 kwam muurvast te zitten met een wachttijd die opliep tot bijna twee uur.

Beide ongevallen hadden niks te maken met de Oosterweelwerken. Bouwheer Lantis vreest echter dat het risico op dit soort ongevallen in de toekomst alleen maar gaat toenemen. Daarom is beslist om filestaartbeveiliging te installeren op zowel de E17 als E34. Die moet zeker klaar zijn voor de zomer van 2020 want dan zullen de Oosterweelwerken op kruissnelheid zitten. De kans op files zal dan ook toenemen. “De bestaande portieken boven de snelweg geven enkel de maximumsnelheid en bovendien reiken ze niet ver genoeg”, zegt mobiliteitsmanager Greet Van Wesemael van Lantis. “Op de E17 staan ze pas voorbij de afrit Haasdonk richting Antwerpen en op de E34 enkel in Zwijndrecht. Op de E34 zijn intussen wel al tijdelijke portieken gezet ter hoogte van de werken aan de verkeerswisselaar Waaslandhaven-Oost. Bij grote calamiteiten reiken de files echter veel verder. We gaan daarom filestaartbeveiliging plaatsen op de E17 vanaf Sint-Niklaas. Op de E34 zal die vanaf Sint-Gillis-Waas staan.”

De afdeling Wegen en Verkeer zet bij grote wegenwerken nu al soms mobiele filebeveiliging in. Op verlichtingspalen in de middenberm worden verschillende kleine verkeersdetectiecamera’s bevestigd. Wanneer ze vertraagd of stilstaand verkeer detecteren, sturen ze deze informatie realtime door naar een server. Deze server stuurt vervolgens een waarschuwingsboodschap naar de dynamische borden. Zo kunnen chauffeurs tijdig zien of er file is en wat de afstand is tot de staart van de file. Lantis hoopt met deze investeringen zware aanrijdingen in de filestaart te voorkomen.