KWB bouwt opnieuw kerststal op Mercatorplein Kristof Pieters

08 december 2019

16u29 0 Rupelmonde KWB heeft opnieuw een kerststal gebouwd op het Mercatorplein en dat voor het 22ste jaar op rij. De stal kreeg terug een plaatsje naast de Onze-Lieve-Vrouwkerk.

Het is intussen een jaarlijkse traditie geworden. Enkele vrijwilligers van KWB stroopten dit weekend de mouwen op en timmerden opnieuw een fraaie kerststal in elkaar. Omdat in het verleden al eens beelden gestolen of beschadigd werden, zijn er ook dit keer betonijzers geplaatst om vandalen buiten te houden. Er werd ook een camera geïnstalleerd.

De kerststal zorgde zondag al meteen voor sfeer tijdens de kerstmarkt op het plein naast de Priester Saveynstraat. Er staan nog tot vanavond 20 uur een aantal kerstkraampjes opgesteld en de kerstman deelt snoepgoed uit aan de kinderen. Radio Barbier zal zorgen voor de sfeermuziek.