Kruibeke wil ‘lieve-mensen’ welkomstboodschap boven gewestweg terug Kristof Pieters

05 januari 2020

13u47 1 Kruibeke Wonen er geen lieve mensen meer in Kruibeke? Wie de gemeente binnenrijdt, moet het voortaan zonder de bekende welkomstboodschap stellen. Vlak voor de heropening van de gewestweg haalde het bedrijf Argex een oude transportband weg en dus ook de boodschap waarmee toenmalig burgemeester Antoine Denert alle passanten verwelkomde.

Het was een vertrouwd zicht voor wie de gemeente binnenreed vanuit Burcht. Ter hoogte van kleikorrelfabrikant Argex hing boven de weg meer dan twintig jaar lang de boodschap: ‘Kruibeke, waar lieve mensen wonen.’ De slogan werd destijds aangebracht op een transportband door toenmalig burgemeester Antoine Denert. Hij werd nationaal bekend door zijn ‘lieve-mensen-politiek’.

Argex liet tijdens de werken aan de N419 de oude transportband echter weghalen. Er lag al een tijdje een nieuw exemplaar naast en de oude constructie was niet meer veilig.

Oud-burgemeester Antoine Denert is er het hart van in. “Het was toch een symbool van onze gemeente”, reageert hij. “We hebben er later ook nog een oproep onder geplaatst om veilig te rijden.”

Huidig burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) wil dat de slogan opnieuw wordt aangebracht en zal het bedrijf daarover aanspreken. “Ik vind het zelf ook bijzonder jammer dat de welkomstboodschap is weggehaald. Het was bijna een stuk erfgoed geworden. Ik vind dan ook dat deze boodschap moet terugkomen.”