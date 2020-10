Kruibeke wil één of twee minderjarige asielzoekers opvangen uit vluchtelingenkamp Moria Kristof Pieters

07 oktober 2020

11u14 0 Kruibeke De gemeente Kruibeke gaat aan Fedasil voorstellen om één of twee minderjarige asielzoekers op te vangen uit het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Duizenden mensen zijn getroffen nadat een zware brand het kamp grotendeels in de as legde.

De federale regering nam eerder al het initiatief om 12 minderjarigen en tot maximum 150 kwetsbare volwassenen uitzonderlijk op te vangen. Verschillende steden hebben reeds hun solidariteit getoond en aangeboden om extra vluchtelingen op te vangen. Gemeenteraadslid Tina Van Havere (SamenVoorKruibeke) stelt voor dat ook Kruibeke zich van zijn solidaire kant laat zien. Ze stelt voor om het lokaal opvanginitiatief LOI uit te breiden met tien plaatsen en een donatie van 2.000 euro te doen voor noodhulp.

Schepen van sociale zaken Filip Vercauteren (CD&V) is bereid plaats te maken. “Maar voor tien personen hebben we onvoldoende capaciteit of personeel”, reageert hij. “We gaan Fedasil voorstellen om één minderjarige op te vangen en indien nodig hebben we ook nog een extra crisiskamer ter beschikking voor een tweede minderjarige.”