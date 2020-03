Kruibeke Solidair start voedselbedeling en telefonische hulplijn: “Tekort bij voedselbanken aanvullen door solidariteit” Kristof Pieters

26 maart 2020

15u31 0 Kruibeke In het Rode Kruis-gebouw aan de Nieuwe Baan in Bazel vond vandaag voor de eerste keer een voedselbedeling plaats van Kruibeke Solidair. Het gaat om een samenwerkingsverband van verschillende armoedeorganisaties. Die hebben de handen in elkaar geslagen omdat de coronacrisis een grote impact heeft op de zwaksten uit onze samenleving. “De levering vanuit de voedselbanken is bijna stilgevallen terwijl de nood groter is dan ooit”, klinkt het.

Kruibeke Solidair is een initiatief van het inloophuis in samenwerking met de armoedeorganisaties vzw Welzijnsschakels De Opstap, Kruibeke Helpt, Fonds9150, vzw Erdena/Tabora. “De levering vanuit de voedselbanken is niet meer gegarandeerd, bovendien zijn minder producten beschikbaar omdat mensen beginnen hamsteren. Er is met andere woorden geen overschot in grootwarenhuizen die verdeeld kan worden”, getuigt Carine Van de Walle van Kruibeke Solidair. “Vorige week is er een laatste levering geweest maar die bestond jammer genoeg vooral uit producten waar nu minder nood aan is zoals koekjes en snoep. We hebben al verschillende noodsignalen gekregen. Sommige mensen hebben al een week geen stuk vlees of vis meer kunnen eten.”

Een eerste oproep via sociale media kende meteen een grote respons. “We hebben gelukkig veel land- en tuinbouwers in onze gemeente en die schenken verse groenten, aardappelen en fruit maar ook vanuit de bevolking is er al heel wat gedoneerd. We kunnen echter nog altijd heel wat gebruiken. Er is nu vooral nog nood aan toiletpapier, de kleinste maten van luiers en bakolie. Aangezien de crisis nog even zal blijven duren, zijn alle donaties meer dan welkom. We zoeken vooral verse groenten en fruit, droge voeding die lang houdbaar is, conserven, dranken (géén alcohol), zuivelproducten die nog minstens 1 week houdbaar zijn en hygiënische producten. Diepvriesproducten, verse vis of vlees of bereide maaltijden kunnen we jammer genoeg niet stockeren. Daar zoeken we nog alternatieven voor.”

Schepen van sociale zaken Filip Vercauteren (CD&V), ook actief bij Welzijnsschakels, bevestigt de grote nood. “Via het OCMW worden normaal zo’n 90-tal gezinnen beleverd via de voedselbanken maar de kwetsbare groepen zijn veel ruimer. Ook ouderen en mensen met een zwakke gezondheid kunnen nu hulp gebruiken.”

Via het digitaal platform www.impactdays.be/kruibekesolidair/ worden de mensen die hulp zoeken en zij die hulp bieden, samengebracht. Het ingezamelde voedsel wordt door vrijwilligers aan huis geleverd en op donderdag is er ook een afhaalmoment van 10 tot 18 uur in Bazel.

Babbelbuddy’s

Om te vermijden dat kwetsbare personen in de gemeente in sociaal isolement geraken, is Kruibeke Solidair ook van start gegaan met het project Babbelbuddy’s. “Deze personen houden telefonisch contact met mensen die nood hebben aan een babbel of die bezorgd zijn in deze moeilijke periode”, zegt Lies Van Daal, coördinator van het inloophuis. “Dit kan eenmalig of op regelmatige tijdstippen, volgens wat de hulpvrager zelf aangeeft. Er hebben zich intussen al een 40-tal vrijwilligers opgegeven en we gaan nu informeren bij de woonzorgcentra wie nood heeft aan een Babbelbuddy. Daarna zoeken we de juiste match.”

Wie nood aan een telefoongesprek kan contact opnemen met Lies via inloophuis@kruibeke.be of 0474 94 87 74 (op weekdagen tussen 19 en 21 uur)

Wie voeding op overschot heeft en deze wil schenken, kan contact opnemen via Lies of met Carine via 0493 02 40 78 (op weekdagen tussen 14 en 16 uur).

Meer info: http://www.impactdays.be/kruibekesolidair/