Kruibeke neemt preventieve maatregel tegen coronavirus: alle publieke evenementen in overdekte ruimten verboden Kristof Pieters

12 maart 2020

10u43 44 Kruibeke Het gemeentebestuur van Kruibeke heeft een ingrijpende maatregel genomen om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) af te remmen. Tot en met 31 maart zijn alle publieke evenementen in een overdekte ruimte verboden. De uitgestelde carnavalsstoet in Rupelmonde kan voorlopig wel doorgaan.

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) nam de beslissing in samenspraak met de veiligheidscel. Vanaf nu tot en met 31 maart zullen alle evenementen worden verboden als die in een overdekte ruimte of zaal plaatsvinden. Het gaat om fuiven, concerten, eetavonden, beurzen maar ook jubilarissenvieringen en opendeurdagen van basisscholen.

Openluchtactiviteiten zoals de zwerfvuilactie op 21 maart en de carnavalsstoet in Rupelmonde op 28 maart gaan voorlopig wel door. De carnavalsstoet is trouwens al een keer uitgesteld. Die zou normaal eind februari hebben plaatsgevonden maar door stormweer werd alles toen afgelast.