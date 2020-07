Kruibeke legt zelf sluitingsuur op aan horeca: “Vermijden dat men na 23 uur afzakt uit Antwerpen” Kristof Pieters

28 juli 2020

20u20 24 Kruibeke De gemeente Kruibeke heeft als enige Oost-Vlaamse gemeente zelf een vervroegd sluitingsuur ingevoerd voor de horeca. Cafés en restaurants moeten dicht om 23 uur, net als in de naburige provincie Antwerpen. Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) wil zo vermijden dat men massaal gaat afzakken naar Kruibeke.

Het besluit is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de Oost-Vlaamse provinciegouverneur maar gaat in principe woensdag in. Volgens burgemeester Van Laere gaat hij hiermee in op een vraag die leeft bij een aantal horecabazen. “De terrassen zitten hier in het weekend bijna vol mensen uit het Antwerpse. Sommige uitbaters voelen zich daar niet zo goed bij en hebben schrik dat het virus hier zo verder verspreid gaat worden.”

Als het aan de burgemeester ligt, wil hij liever ook een tijdje geen Antwerpse dagjestoeristen meer die in het weekend komen wandelen of fietsen in de Polders van Kruibeke. Het natuurgebied is al lang een trekpleister voor mensen uit Antwerpen en de Waterbus en veerboten zorgen voor een vlotte verbinding. “Ik heb intussen al officieel de vraag gesteld om de veerverbindingen enkel voor te behouden voor woon-werkverkeer en essentiële verplaatsingen, net zoals bij het begin van de vorige lockdown, maar een antwoord is er nog niet gekomen. Het is niet dat mensen van buiten Kruibeke hier niet welkom zijn maar in de huidige omstandigheden is het misschien toch beter om thuis te blijven.”

Het sluitingsuur wordt momenteel goed opgevolgd maar de uitgebreide terrassen zorgen soms wel voor overlast. “Met een vervroeg sluitingsuur counteren we ook deze problematiek een beetje maar het is zeker niet de reden. We willen in de eerste plaats vermijden dat men vanuit Antwerpen naar een naburige gemeente zoals de onze gaat afzakken na 23 uur en hier de bloemetjes nog wat komt buitenzetten.”

Intussen heeft Kruibeke ook verplichting ingevoerd om altijd een mondmasker op zak te hebben. Het dragen is enkel verplicht op drukke plaatsen en aan toeristische trekpleisters. Daarnaast is ook beslist om al meteen tot het eind van het jaar alle evenementen af te gelasten.