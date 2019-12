Kruibeke investeert 39 miljoen euro komende jaren; aankoop Duc d’O neemt grootste hap uit budget Kristof Pieters

26 december 2019

18u08 4 Kruibeke De gemeente Kruibeke heeft een ambitieus meerjarenplan klaar dat donderdagavond aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Er worden voor maar liefst 39 miljoen euro aan investeringen gepland tegen 2025. De aankoop en inrichting van de voormalige chocoladefabriek Duc d’O neemt de grootste hap uit het budget. Verder staan er heel wat wegenisdossiers op het programma en zal er flink geïnvesteerd worden in de inrichting van het kasteel Wissekerke. De belastingen zullen niet verhoogd worden maar de schuldenlast per inwoner stijgt wel.

Het meerjarenplan omvat de doelstellingen die de bestuursploeg van N-VA en CD&V tegen 2025 wil realiseren. “We willen dit doen zonder nieuwe belastingen voor de burgers of te schrappen in bestaande dienstverlening”, benadrukt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). “Heel wat projecten van de vorige bestuursperiode blijven op de agenda staan me gaan uiteraard wel eigen accenten leggen. Bovendien kiezen we er resoluut voor om fors te investeren. Er is namelijk een inhaalbeweging nodig.”

Er staan voor zo’n 39 miljoen euro aan investeringen op het programma tegen 2025. Daarvan wordt 25 miljoen geleend. De schuld per inwoner zal hierdoor stijgen van 1.000 tot 1.500 euro per inwoner. “We kiezen ervoor om het huidige investeringsklimaat optimaal te benutten”, stelt schepen van financiën Kris Smet (CD&V). “In tijden van negatieve rente op het spaargeld, is investeren en waar nodig nieuwe leningen aangaan, de beste keuze om onze gemeente te laten groeien.”

Het nieuwe administratieve centrum staat vooraan op de agenda. De aankoop en inrichting van de gebouwen van de voormalige chocoladefabriek Duc d’O nemen met 3.880.000 euro een eerste hap uit het budget. Er loopt wel nog een klacht van SamenVoorKruibeke tegen het dossier. Het gemeentebestuur hoopt echter nog altijd begin 2021 te verhuizen.

Zodra de verhuis achter de rug is, zal het huidige ontmoetingscentrum De Brouwerij aangepakt worden, waarvoor 423.500 euro aan investeringen is voorzien.

Er staan ook heel wat wegenisprojecten op het programma. Met 10 miljoen euro aan investeringen ligt een volledige planning voor de komende vijf jaar op tafel. Het gaat onder meer om heraanleg van de Kloosterstraat en Kattestraat - Lange Heihoekstraat. Ook zal de openbare verlichting versneld worden omgevormd met LED-verlichting. Tegen 2030 moet deze operatie afgerond zijn.

Via het project Van Steen tot Steen wordt met 60% aan subsidies sterk geïnvesteerd in het kasteeldomein Wissekerke. In totaal zal er 3 miljoen euro beschikbaar zijn voor de heraanleg van de inrit en de trappen, de bouw van een nieuwe brug aan de achterzijde van het kasteel en de inrichting als museum. Een deel van het kasteel blijft zeker gratis toegankelijk maar de gemeenteraad zal wel moeten verhuizen.

Voor enkele sites zoals het Hof in de Kerckhoek in Kruibeke en de oude kapel in de Weispoel in Bazel, wil de gemeente partnerschappen aangaan om er (woon)projecten te realiseren. De site Altena aan het O.L.Vrouwplein moet tegen 2021 worden gerealiseerd via de huisvestingsmaatschappij en een private partner. “Aansluitend zal ook het O.L.Vrouwplein worden heringericht”, vervolgt burgemeester Van Laere. “Intussen gaan we wel al comfortstroken aanleggen in asfalt. De uitvoering is komend voorjaar gepland.”

Op sociaal vlak zal er extra aandacht gaan naar kinderarmoede en eenzaamheid. Schepen van sociale zaken Filip Vercauteren (CD&V) kondigt alvast de realisatie van een ‘inloophuis’ aan. Deze komt in het gebouw van de OCMW-administratie als deze diensten verhuisd zijn naar Duc d’O. Kruibeke en Rupelmonde behouden hun dorpshuis maar worden in de toekomst antennes van het ‘inloophuis’ in Bazel. Daar wordt ruimte gecreëerd voor nieuwe projecten zoals een sociale kruidenier, Rap-op-stapkantoor en ontmoetingsruimtes. “Het inloophuis moet zo dé nieuwe uitvalsbasis voor sociale dienstverlening worden”, zegt Vercauteren. “Ook organisaties zoals Welzijnschakels kunnen er hun activiteiten ontplooien.”

De sportclubs worden niet vergeten. Momenteel wordt er druk verder gewerkt aan de nieuwe bovenzaal in De Dulpop. Zodra die werken klaar zijn, worden de ramen van de judozaal vervangen. In 2021 start een studie voor de bouw van een tweede sporthal. Er zal ook een mobilhomeparking worden aangelegd aan de Dulpop en het skateplein wordt verplaatst. Tot slot wil men een tribune bouwen tussen de twee voetbalvelden.

Verenigingen zullen ook meer ondersteund worden bij het organiseren van evenementen. Het budget wordt verhoogd van 19.000 naar 25.000 euro. Ook de huursubsidie wordt opgetrokken. Momenteel krijgen 39 gezinnen deze toelage en dat aantal moet gevoelig verhoogd worden.