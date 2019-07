Kruibeke heeft zijn eigen ‘glazen straatje’ Kristof Pieters

09 juli 2019

10u40 2 Kruibeke De afwerking van de nieuwe sociale koopwoningen in de Polderstraat loopt ten einde en de meningen over de opvallende raampartijen aan de voorzijde lopen wel erg uiteen. Op facebook is er heel wat hilariteit en wordt al gesproken over het ‘glazen straatje’.

De 14 koopwoningen werden gebouwd in opdracht van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting. Nu de ramen zijn geplaatst, lopen de meningen van de omwonenden erg uiteen. Verschillende mensen zien er een aquarium in en andere huiveren al bij de gedachte dat ze voor zo’n ramen gordijnen moeten kopen. Er zijn er echter ook die het mooi en apart vinden. Aan de achterzijde zijn er bovendien grote panoramische ramen met zicht op de polder. Aan kandidaat-kopers zal er op deze locatie wellicht geen gebrek zijn.