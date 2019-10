Kruibeke engageert zich om enkel duurzame natuursteen aan te kopen Kristof Pieters

14 oktober 2019

10u53 0 Kruibeke Het gemeentebestuur van Kruibeke heeft de TruStone overeenkomst ondertekend. TruStone is een samenwerking tussen de natuursteensector en de overheid, die ervoor moet zorgen dat natuursteen op een verantwoorde manier wordt aangekocht.

Dat is nodig, omdat de winning en verwerking van natuursteen regelmatig gebeurt onder omstandigheden waarbij sprake is van onveilige arbeidsomstandigheden, kinderarbeid, gedwongen arbeid, gebrek aan vakbondsvrijheid,...

Door zich achter dit initiatief te scharen, engageert Kruibeke zich om meer duurzame en verantwoordelijk geproduceerde natuursteen aan te kopen. “Hiermee willen we een belangrijk signaal geven aan bedrijven in de keten dat het de norm is om verantwoordelijkheid te nemen voor sociale omstandigheden”, zegt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). Natuursteen wordt in de gemeente Kruibeke gebruikt voor bijvoorbeeld de heraanleg van straten, in gebouwen of voor het urneveld op de gemeentelijke begraafplaatsen.