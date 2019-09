Kruibeekse kerk krijgt zijn torenhaan terug na restauratie kruisbeeld Kristof Pieters

17 september 2019

18u06 1 Kruibeke Met een grote kraan is het kruisbeeld weggehaald van de torenspits van de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Kruibeke. De bedoeling is nu de torenhaan er terug op te monteren. Die was tijdens een storm in februari 2017 volledig omgeplooid en werd door de brandweer verwijderd. Door de slechte staat van het kruisbeeld is het terugplaatsen van de haan met enkele weken of maanden uitgesteld.

De kerkhaan ging meer dan twee jaar geleden van zijn stokje bij een forse stormwind. Het klimteam van de brandweerzone Waasland haalde de haan naar beneden omdat hij volledig was omgeplooid en 58 meter naar beneden dreigde te vallen. Met een slijpschijf werd de kerkhaan losgemaakt van het kruisbeeld en heelhuids naar beneden gebracht. Het was trouwens niet de eerste keer dat de haan ging vliegen. Het vorig exemplaar stortte eveneens naar beneden bij een stormwind en kwam toen op een geparkeerde cabrio terecht. De nieuwe haan werd in 2000 op de toren geplaatst. Hij werd nu opgeknapt en zal terug stevig op het kruisbeeld gemonteerd worden. Die operatie zou normaal dinsdag uitgevoerd worden maar het kruis bleek in slechtere staat dan verwacht. Het kruis zal nu gerestaureerd of vervangen worden. Het terugplaatsen van de haan heeft hierdoor enkele weken of maanden vertraging opgelopen.

In oktober starten ook de restauratiewerken aan het plafond van de kerk. Sinds mei vorig jaar staat de kerk vol stellingen nadat een stuk van de zoldering naar beneden was gestort. Er vielen gelukkig geen gewonden maar na inspectie bleek het risico op herhaling reëel. Om te vermijden dat de kerk voor lange tijd de deuren moest sluiten, werd het hele interieur vol stellingen gezet om eventuele brokstukken op te vangen. “In oktober starten de renovatiewerken en zal de bepleistering gefixeerd worden”, zegt schepen Kris Smet (CD&V). “Daarna kunnen de stellingen terug weggehaald worden.”