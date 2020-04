Kruibeekse fotograaf maakt unieke ‘deurgatportretten’ tijdens deze coronaquarantaine Kristof Pieters

05 april 2020

14u08 2 Kruibeke Freelance fotograaf Gianni Camilleri zit door de coronacrisis zonder betaalde opdrachten. Ondanks de beperkte mogelijkheden zocht hij een manier om toch te kunnen blijven fotograferen. Een artikel van een Amerikaanse fotograaf over ‘Free Front Porch Family Photos’ inspireerde hem tot het maken van ‘deurgatportretten’.

De corona-crisis treft iedereen, en misschien freelancers nog wel het hardst. Gianni Camilleri zag zijn agenda in maart helemaal leeglopen. “Ik ben fulltime bezig met fotografie en hou me vooral bezig met evenementen”, legt hij uit. “Dat gaat van beurzen tot bedrijfsfeesten en festivals. Vooral de bedrijfsevenementen hebben een internationaal karakter. Nog voor er in ons land sprake was van coronamaatregelen zag ik heel wat opdrachten wegvallen en wist ik al vroeg dat dit er iets ernstigs op komst was. Twee weken later, zat ik al werkloos thuis.”

Poserende buren

Gianni besloot echter om niet bij de pakken te blijven zitten. Hij trekt sinds kort de straat op om foto’s te maken van gezinnen in de buurt, die poseren in het deurgat of vanachter een raam. Het idee is simpel: op een afgesproken tijdstip komt de fotograaf langs om met een telelens een origineel ‘deurgatportret’ te maken.

“Ik miste het fotograferen enorm en ik zocht naar een manier om het toch te kunnen blijven doen”, vertelt Gianni. “Zo kwam ik op het idee om zelf gratis ‘deurgatportretten’ te maken, in mijn eigen buurt. Het levert me geen geld op, maar het is wel een toffe manier om bezig te blijven met wat ik graag doe. En ik kan genieten van de interactie met mensen, ook al is dat dan vanop een veilige afstand.”

Wie zo’n portret wil, kan Gianni een berichtje sturen. “We spreken dan een moment af waarop ik langskom. Als ik er ben, stuur ik een Whatsapp-bericht en komen de mensen in hun deurgat staan, of – als ze dat liever hebben – achter het raam. Achteraf bezorg ik hen de foto digitaal én afgeprint, als aandenken aan deze speciale shoot.”

Enkel essentiële verplaatsingen

Gianni rijdt niet zomaar rond. “De foto’s neem ik alleen als ik een essentiële verplaatsing maak en op weg ben naar de supermarkt of de bakker, bijvoorbeeld. De reacties zijn enorm enthousiast en ik kreeg al aanvragen uit Antwerpen en de rest van het Waasland, maar ik beperk me tot Kruibeke. In minder dan een paar minuten is de shoot voorbij, maar het leverde al hele mooie beelden op en het zorgt ervoor dat mensen even kunnen lachen. Dat is toch ook heel belangrijk in deze moeilijke periode, vind ik.”

Of er achteraf nog iets met de collectie portretten gaat gebeuren? “Mensen hebben al voorgesteld om een tentoonstelling op te zetten of er een boek mee te maken, maar we zien wel hoe het loopt. Het initiatief krijgt veel bijval omdat het foto’s zijn die je in ‘normale’ tijden nooit zou maken. Er is geen enkele fotograaf die een gezin gewoon voor hun eigen voordeur zou plaatsen. En net daarom spreken deze beelden zo aan. Het illustreert meteen ook de bijzondere situatie die de coronacrisis heeft veroorzaakt.”

Wie benieuwd is naar de ‘deurgatportretjes’ van Gianni kan deze bekijken op zijn Instagram-pagina @woodmonkeyphotos. Ander werk van Woodmonkey Photography vind je op http://www.woodmonkey.be.