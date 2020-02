Koen Maris test het parcours van marathon in Kruibeke: “Loodzwaar maar uitdaging voor geoefende loper” Kristof Pieters

28 februari 2020

14u06 3 Kruibeke Hij wil zelf als eerste Kruibekenaar over de streep komen maar eigenlijk is Koen Maris ook de gedoodverfde favoriet voor de allereerste Hij wil zelf als eerste Kruibekenaar over de streep komen maar eigenlijk is Koen Maris ook de gedoodverfde favoriet voor de allereerste Marathon van Kruibeke . De voormalige wereldkampioen duatlon speelt een thuismatch en heeft dan ook zijn zinnen gezet op deze wedstrijd. Hij testte het parcours al enkele keren uit. “De zware regenval van de voorbije dagen zullen het loodzwaar maken maar het is zeker doenbaar”, klinkt zijn evaluatie.

De Marathon van Kruibeke krijgt zondag meer dan duizend deelnemers aan de streep en de eerste editie belooft een heroïsche strijd te worden. Door de zware regenval ligt een deeltje van het parcours er bijzonder modderig bij. Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) zit zaterdag samen met de hulpdiensten en de organisatoren om te bekijken of er last minute nog aanpassingen moeten gebeuren. “Als iemand ten val zou komen, moet die immers wel bereikbaar zijn voor de hulpdiensten”, legt hij uit.

René Vermeulen van het organiserend comité stelt de deelnemers wel gerust. “De marathon gaat sowieso door”, verzekert hij. “Het grootste deel van het parcours loopt over jaagpaden en die zijn verhard. We zitten wel met een knelpunt in een onverhard deel maar we hebben een alternatief klaar dat slechts 100 meter verschil maakt.”

Zwaar parcours

Koen Maris is al sinds september aan het trainen voor de marathon en de voormalige wereldkampioen duatlon verkende het parcours al meerdere keren. “De deelnemers smeren hun kuiten maar beter goed in”, maakt hij de balans op. “Het wordt een zwaar parcours, zelfs voor de geoefende lopers zal het een hele uitdaging zijn. Vooral het stuk doorheen het speelbos ligt er heel erg drassig bij. Natte voeten ga je sowieso hebben. Wie de halve marathon loopt, zal daar minder last van hebben. Het drassige stuk ligt vlak voor de finish. De marathonlopers moeten het parcours echter twee keer lopen en met natte voeten is dat natuurlijk geen pretje. Veel lopers twijfelen trouwens of ze nu loop- of trailschoenen gaan dragen. Die laatste geven een voordeel op onverharde stukken maar kunnen dan weer nadelig zijn op de verharde delen.”

Een impressie van zijn training, kan men hier bekijken:

Thuismatch

Koen Maris heeft een bijzonder gevuld palmares. In 2007 werd hij Powerman-wereldkampioen in Zofingen en Belgisch kampioen bij de elite. Daarna laste hij een pauze in maar de voorbije jaren scoorde hij mooie resultaten bij de masters. In 2017 werd hij in de categorie opnieuw Belgisch kampioen duatlon. Zelfs op 42-jarige leeftijd is hij volgens velen de gedoodverfde favoriet voor de eindoverwinning zondag. Zelf legt hij de lat liever iets lager. “Het is natuurlijk bijzonder dat ik nu zo’n wedstrijd kan lopen in mijn eigen achtertuin. Als ik als eerste Kruibekenaar over de streep kom, ben ik echter ook al blij”, lacht hij. “Maar uiteraard hoop ik natuurlijk beter te eindigen dan mijn rugnummer 003.”

Pompen aan feesttent

De problemen met wateroverlast rond de feesttent aan de Scheldelei zijn intussen ook van de baan. Het terrein doet naast het KLJ-lokaal grenst aan een winterbufferbekken en door de zware regenval stond alles blank. Door zware pompen te installeren, is het probleem gelukkig opgelost. Voor volgende editie gaat de organisatie wel uitkijken naar een andere uitvalsbasis.