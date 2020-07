Klacht tegen omgevingsvergunning jeugdlokalen verworpen, scouts en Chiro kunnen beginnen bouwen Kristof Pieters

18u28 8 Rupelmonde De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de klacht tegen de omgevingsvergunning voor de nieuwe jeugdlokalen in Rupelmonde verworpen. De gemeente wacht nu nog op de resultaten van een bijkomend bodemonderzoek van de vervuilde gronden naast de toekomstige lokalen. Ten laatste in het voorjaar van 2021 zou de schop in de grond moeten.

Chiro De Spiraal en Scouts Sint-Jan Berchmans zitten momenteel gehuisvest in containergebouwen in de wijk Schaudries in afwachting van een nieuw gezamenlijk lokaal in de Broekstraat. De werken waren normaal gezien al gestart maar tegen de omgevingsvergunning was hoger beroep aangetekend door een buur. Die klacht is echter verworpen zodat de werken eindelijk kunnen starten.

“Tegen september hopen we alle betrokkenen een timing te kunnen geven”, zegt schepen van jeugd Kris Smet (CD&V). “Het lastenboek is intussen geactualiseerd en zal dan worden uitgeschreven. Ten laatste in het voorjaar zouden de werken dan moeten starten.”

Intussen wacht de gemeente nog wel op de resultaten van een bijkomend bodemonderzoek op de aanpalende gronden waar vroeger een stortplaats was. “Het staat wel al vast dat er een sanering nodig is maar we hebben nog geen zicht op het kostenplaatje. Binnenkort zouden we daarover ook meer nieuws hebben”, zegt Smet nog.