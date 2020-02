Klacht tegen omgevingsvergunning jeugdlokalen nog altijd niet behandeld, eind maart nieuw overleg met scouts en Chiro Kristof Pieters

19 februari 2020

09u38 4 Rupelmonde De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de klacht tegen de omgevingsvergunning voor de nieuwe jeugdlokalen in Rupelmonde nog altijd niet behandeld. In principe mogen de bouwwerken starten maar daar is natuurlijk wel een groot risico aan verbonden. Eerstdaags is er ook een overleg gepland met OVAM voor de sanering van de vervuilde gronden naast de toekomstige lokalen.

Chiro De Spiraal en Scouts Sint-Jan Berchmans zitten momenteel gehuisvest in containergebouwen in de wijk Schaudries in afwachting van een nieuw gezamenlijk lokaal in de Broekstraat. De werken waren normaal gezien al gestart maar tegen de omgevingsvergunning werd beroep aangetekend door een buur. De gemeente maakte van het uitstel gebruik om ook een bodemonderzoek te laten uitvoeren van de aanpalende gronden waar vroeger een stortplaats was. “We zitten eerstdaags samen met OVAM om te bekijken hoeveel kubieke meter grond er nu precies moet afgevoerd worden”, zegt schepen van jeugd Kris Smet (CD&V). “Een zware verontreiniging is het niet maar we moeten natuurlijk wel zicht krijgen op het kostenplaatje.”

Eind maart gaat de gemeente terug samenzitten met de vzw Jeugdlokalen. “We hopen tegen die tijd al iets meer zicht te hebben op deze complexe puzzel. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft immers nog altijd niet dit dossier behandeld. De vzw heeft al juridisch advies ingewonnen omdat het beroep niet opschortend is. Alsnog met de werken starten, houdt echter altijd een risico in natuuurlijk.”