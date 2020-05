Klacht tegen bouwproject langs Scheldefront: “Parkeerdruk is nu al toegenomen en veel vragen bij stabiliteit van het terrein” Kristof Pieters

08 mei 2020

18u24 3 Rupelmonde Er is een klacht ingediend tegen de omgevingsvergunning voor de bouw van tien appartementen langs de Nederstraat in Rupelmonde. Een aantal buurtbewoners vreest dat de grond vervuild is en onvoldoende stabiel. De projectontwikkelaar liet intussen wel al de garages slopen op het terrein. Hierdoor is volgens de buurt de parkeerdruk flink toegenomen.

Het bouwproject maakt deel uit van een groter masterplan voor het hele Scheldefront van Rupelmonde. Tussen de oude visserswijk ’t Schelleke en de Schelde bevindt zich nu een strook grond met garages en enkele vervallen gebouwen. Vorige legislatuur werd een RUP opgemaakt waardoor er appartementen kunnen gebouwd worden.

De plannen zorgen al jaren voor beroering in Rupelmonde. Het buurtcomité SOS Schelleke werd in 2016 opgericht om het project aan te vechten maar de actiegroep viel uiteen door interne strubbelingen. “Er is bewust tweedracht gezaaid”, zegt buurtbewoonster Annick Melis. “Er werden op sommige stukken bouwlagen geschrapt zodat enkele mensen hun zicht op de Schelde niet verloren maar andere bleven in de kou staan. Er zijn veel grote beloften gedaan die nooit werden ingevuld. Een deel van de garages zijn recent gesloopt maar er is geen alternatief zodat de parkeerdruk fors is toegenomen. Aan het pleintje naast de getijdenmolen is ’s avonds geen plaatsje meer te vinden.”

Verzet aangetekend

Dat stelt ook buurtbewoner Julien Lyssens vast. Hij vecht het bouwdossier met enkele andere buurtbewoners wel verder aan. Bij de raad voor vergunningsbetwistingen is nu verzet aangetekend tegen de omgevingsvergunning voor de bouw van de tien eerste appartementen. “We hebben verschillende argumenten”, legt hij uit. “De grond is volgens ons historisch vervuild door de vroegere bedrijfsactiviteiten die er plaatsvonden. Er werden toen stoommachines op petroleum gebruikt. Bovendien stellen we ons grote vragen bij de stabiliteit. De hele strook langs de kaai was vroeger drijfzand. Men heeft dat voorbije eeuw altijd maar opgehoogd maar de ondergrond blijft erg onstabiel. Toen men een pomp installeerde aan de kaai moest er een kooi worden gemaakt van elf meter diep met damplanken. Als men hier het grondwater gaat wegpompen, zullen er zeker verzakkingen gebeuren”, voorspelt hij. Lyssens stelt zich ook vragen bij de strook grond die de projectontwikkelaar moet afstaan aan de Scheldekant. “Officieel moet dit een wandelpad worden maar het zal een halve meter boven de huidige wandelpromenade liggen. Men gaat geen zitbanken plaatsen voor de ramen van die flats dus eigenlijk krijgen ze er gewoon terrasruimte bij. Tot slot vrezen we ook dat het unieke karakter van de oude visserswijk ‘t Schelleke zal aangetast worden.”

Verschillende fasen

Het woonproject bestaat uit drie blokken met in totaal zo’n dertigtal appartementen. Doordat er drie verschillende eigenaars zijn, zal het project in verschillende fasen gerealiseerd worden. Een perceel garages is intussen bouwrijp gemaakt voor de tien eerste appartementen. Een oude villa op de hoek van de Nederstraat wordt ook afgebroken voor nog eens vier appartementen. Die werken werden bij het uitbreken van de coronacrisis echter stilgelegd. Een derde perceel, eveneens met garages, blijft voorlopig onaangeroerd. De eigenaar heeft geen bouwplannen maar hij is intussen wel al 88 jaar. Vroeg of laat zullen dus ook daar appartementen komen.

Complex dossier

Volgens burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) kon de omgevingsvergunning op basis van het RUP niet geweigerd worden. “Er is de bewoners vroeger een rad voor de ogen gedraaid”, reageert hij. “In het masterplan stonden heel wat fraaie zaken, ook rond parkeren. Het waren echter enkel de krijtlijnen die uitgetekend waren. Die zijn niet afdwingbaar. Het is dan ook nog eens een heel complex dossier met verschillende eigenaars. Ik begrijp de teleurstelling bij de buurt maar we hadden geen redenen om de vergunning te weigeren.”