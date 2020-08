Kinderopvang Bazel tijdelijk gesloten wegens coronabesmetting: “Alle kinderen moeten zich laten testen en in thuisisolatie gaan” Kristof Pieters

09 augustus 2020

18u35 5 Bazel In de kinderopvang van Bazel werd een besmetting met COVID-19 vastgesteld bij een begeleider. Alle kinderen moeten in thuisisolatie gaan en zich laten testen. Het gemeentebestuur heeft meteen ook beslist om de opvang tijdelijk te sluiten tot zondag 23 augustus. De voornaamste reden is dat ook de begeleiders in quarantaine moeten gaan en er bijgevolg onvoldoende personeel is. De burgemeester besliste ook om het sluitingsuur voor de horeca niet te versoepelen omwille van de hittegolf.

De betrokken begeleider heeft zich onmiddellijk bij de eerste lichte symptomen op het einde van de week van 3 tot 7 augustus laten testen en is daarbij positief getest. “Bij de eerste melding die we hierover ontvingen vandaag, werd een beperkte veiligheidscel bijeengeroepen”, zegt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). “Er werd onmiddellijk een contactonderzoek gestart. Dit onderzoek gaat na met wie een besmet persoon allemaal contact heeft gehad in de kinderopvang, gerekend vanaf 3 dagen voor de datum van het positieve testresultaat van de begeleider. Omdat we in strikte contactbubbels werken per opvanglocatie, gaat het hier om een vaste, gekende groep van 35 kinderen en enkele begeleiders. Zij ontvingen vandaag allen een persoonlijke telefoon van onze dienst Huis van het Kind. We verspreiden ook een brief via het ouderplatform”.

Thuisisolatie

De kinderen en begeleiders die in de week van 3 tot en met 7 augustus 2020 aanwezig waren, hebben samen gespeeld en worden dus als contact met een hoog risico beschouwd. Hen wordt gevraagd om 14 dagen in thuisisolatie te gaan én zich te laten testen bij de eigen huisarts. “Hun ouders of andere gezinsleden dienen dit niet te doen, maar blijven best aandachtig voor eventuele ziektetekens, ook als de test van hun gezinslid negatief zou blijken”, zegt van Laere.

Opvang tijdelijk dicht

Tot zondag 23 augustus blijft de opvang van Bazel gesloten. “De voornaamste reden hiervoor is dat de voorziene begeleiders eveneens in quarantaine moeten gaan en er bijgevolg onvoldoende begeleiding beschikbaar is om de opvang veilig en correct te laten verlopen”, vervolgt de burgemeester. “Volgens de principes van de contactbubbels staan er volgende week deels andere kinderen op de opvanglijst, maar zonder personeel kunnen we hen natuurlijk niet onthalen. Ondertussen zal de opvanglocatie ook extra grondig worden gereinigd.”

De opvangbubbels van Kruibeke en Rupelmonde blijven gewoon actief. Op maandag 24 augustus start de opvang van Bazel normaal gezien ook terug op.

Sluitingsuur voor horeca behouden

Intussen heeft Van Laaere ook beslist om het sluitingsuur voor de horeca te behouden op 23 uur. Een aantal horecabazen vroeg om de maatregel wat versoepelen nu in de provincie Antwerpen de avondklok tijdelijk is opgeschort omwille van de hittegolf. “Dit sterkt mij nog meer in het handhaven van het sluitingsuur op 23 uur", zegt Van Laere. “Het grootste argument tegen het sluitingsuur was namelijk net dat er een avondklok was ingesteld in Antwerpen en dit valt hiermee dan ook volledig weg. Verkoeling zoeken kan gerust tijdens de avondlijke en nachtelijke uren maar gebruik deze momenten niet om feestjes te bouwen of om met meer dan 10 mensen af te spreken. Het blijft nog steeds verboden om met meer dan 10 mensen samen te komen. Het zou enorm jammer zijn dat de geleverde inspanningen van de voorbije dagen en weken teniet gedaan worden omdat opnieuw ongepast samen wordt gekomen waardoor er nieuwe besmettingen kunnen veroorzaakt worden. Het is niet het moment om nu soepeler om te gaan met maatregelen want ‘zachte heelmeesters maken stinkende wonden’. Ik vraag dus nog een aanhoudende inspanning.”