Kerst voor iedereen: verenigingen organiseren brunch voor 180 minderbedeelden Kristof Pieters

20 december 2019

18u51 12 Kruibeke Op woensdag 25 december wordt een Kerstbrunch georganiseerd voor minderbedeelde inwoners van Kruibeke. Het gaat om een initiatief van verschillende organisaties waaronder Fonds 9150 en Welzijnsschakels.

De Kerstbrunch is intussen aan zijn vierde editie toe. Er worden opnieuw zo’n 180 deelnemers verwacht. “Ook wie het moeilijk heeft om de eindjes aan elkaar te knopen, schuift graag de voeten eens onder tafel voor een gezellig samenzijn”, zegt initiatiefnemer Pia De Monie. “Daarom hebben we beslist om een activiteit te organiseren om minderbedeelde of eenzame mensen samen te brengen tijdens de feestdagen.”

Cadeaucheque

Voor het buffet rekenen de organisatoren op de steun van de Kruibekenaren. “Elk jaar lanceren we een oproep om eten en of cadeautjes aan te leveren voor de Kerstbrunch”, vult Geert Magerman van Fonds 1950 aan. “Het doet telkens enorm veel deugd als we zien hoe de lege tafels gevuld worden met eten, drinken en cadeautjes. Daarnaast geven we de kinderen allemaal een cadeaucheque. Daarmee konden ze vorig jaar schoenen kopen, en dit jaar een rugzak.”

Wie nog eten of cadeautjes wil schenken kan dit laten weten via vandewalle.carine40@gmail.com. Mensen die willen meewerken op de dag zelf of op een ander moment voor het Fonds 9150 mogen zich melden bij geert.magerman@telenet.be.