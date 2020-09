Kermissen mogen opnieuw doorgaan, jaarmarkt nog niet Kristof Pieters

09 september 2020

17u59 1 Kruibeke Het college van Kruibeke heeft beslist om vanaf september de kermissen opnieuw te laten doorgaan, weliswaar met de nodige veiligheidsmaatregelen. Jaarmarkt zijn voorlopig nog niet toegelaten.

Er zijn de nodige maatregelen genomen om zowel bezoekers als kermiskramers te beschermen tegen het coronavirus. De kermis is open tussen 14 en 24 uur en er geldt een verplichte circulatie met 1 ingang en 1 uitgang. Elke bezoeker moet verplicht de handen ontsmetten bij het betreden van de kermis, steeds 1,5 m afstand houden en verplicht een mondmasker dragen vanaf 12 jaar. Er wordt zoveel als mogelijk contactloos betaald. Het is niet toegestaan om aan de kramen te blijven staan en te consumeren. Er zal ook gewaakt worden over het maximum aantal bezoekers.

De eerstvolgende kermis die van Bazel op 12, 13 en 14 september in de Dorpsstraat en op het Koningin Astridplein. Omdat er geen jaarmarkt is, is er geen impact op de gewestweg en geldt er dus geen omleiding via de wijk Ter Linden en Lamperstraat.

De kermis in Kruibeke staat op 26, 27 en 28 september op het O.L.Vrouwplein en in Rupelmonde mag men alvast 10, 11 en 12 oktober aanstippen in de agenda. Info over de exacte locatie en verkeersmaatregelen volgen daar later nog.