Kasteeldomein Wissekerke decor voor nieuw zomerevenement ‘Sterren in het Park’ Kristof Pieters

15 juli 2019

11u06 0 Kruibeke Een aantal jonge inwoners van Kruibeke hebben samen met Geert Magerman, bekend van Kruibeke Centraal, de handen in elkaar geslagen voor een nieuw zomerevenement. Op 18 juli en 1 augustus zal het kasteeldomein Wissekerke het decor zijn voor het minifestival ‘Sterren in het Park’. De inkom is gratis.

Geert Magerman heeft al heel wat organisaties op zijn palmares zoals Apero Opera en Ronde9150 en bracht ook al het nieuwe dorpsbier 9150 op de markt. Dit keer werkt hij samen met een aantal enthousiaste jongeren voor het nieuwe zomerevenement ‘Sterren in het Park’. “We hebben een enorm mooi park in onze gemeente met het domein Wissekerke maar daar wordt relatief weinig mee gedaan”, stelt Geert vast. “In veel andere steden en gemeenten zijn er parkconcerten en dit inspireerde ons om ook hier zoiets op poten te zetten. We hebben ons dit jaar beperkt tot twee edities maar als de formule aanslaat, zou dit volgend jaar uitgebreid kunnen worden. Het uitgangspunt is dat het park een sociale ontmoetingsplaats moet zijn. Ons programma heeft daarom een brede doelgroep. Een belangrijke voorwaarde is de gratis inkom. We willen namelijk niet dat dit een drempel zou zijn.”

Na overleg met de gemeente werd wel beslist om de openluchtfuif te verhuizen naar de kelder van het kasteel. Dit om de hinder te beperken voor de buurt. Aanvankelijk was het ook de bedoeling om bier aan 1 euro te verkopen tijdens de fuif maar om geen alcoholmisbruik aan te moedigen is de organisatie daar op teruggekomen. Op beide dagen is er wel een deugstatietent met bier, cocktails en mocktails. In een tweede tent kunnen verenigingen telkens hun werking voorstellen. Tot slot is er ook nog een kunsttent waar plaatselijke kunstenaars exposeren

De eerste editie van ‘Sterren in het Park’ is gepland op donderdag 18 juli met een apero om 19 uur. Bezoekers krijgen een gratis mocktail of 9150-biertje. Daarna volgt een tangodemonstratie om 21 uur. Daarna volgt er een workshop sterrenkijken in samenwerking met de astronomische werkgroep Mercator. Tot 23 uur is er muziek uit de jaren zeventig, tachtig en negentig. In de verenigingstent zullen de vzw Tolerant, dat historische schepen restaureert, en de Bridgeclub Mercator staan. In de kunsttent kan men het werk zien van Mathias Vergauwen (digital art), Mieke Van de Perre (Kunstweg) en Chantal Maas (keramiek).

Op donderdag 1 augustus is er voor de tweede editie opnieuw een apero om 19 uur en dit keer een workshop Salsa. Om 21 uur kan men een optreden bijwonen van Wild Vlees. Deze band met leden van Krutown staat voor de eerste keer op de planken voor publiek. Om 23 uur volgt een gratis fuif met verschillende bekende dj’s uit de streek zoals Les Hommes, Louis XIV, Krusound en Geert Magerman mag zelf de spits afbijten als DJ 9150. In de verenigingstent kan men die dag kennismaken met Ping Pong Kruibeke.