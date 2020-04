Kankerpatiënt slachtoffer van verkeersagressie tijdens fietstochtje: “Twee jaar in quarantaine en dan gebeurt er zoiets” Kristof Pieters

14 april 2020

16u31 0 Kruibeke Wat een ontspannend fietstochtje moest worden, is zaterdag geëindigd in een nachtmerrie voor de 61-jarige Erik Vancoillie. De man strijdt al acht jaar tegen kanker en zat de voorbije twee jaar in quarantaine thuis. Toen hij een opmerking maakte tegen een mountainbiker die hem bijna van de weg reed, kreeg hij een slag tegen het hoofd. “Ik zit nu terug binnen met zware kneuzingen aan mijn knie en hand”, zucht het slachtoffer. “Een fietsbel kost misschien anderhalve euro en zou veel ellende kunnen vermijden.”

Het was op doktersadvies dat Erik samen met zijn echtgenote zaterdag de fiets nog eens uit de garage haalde. “Ik vecht al acht jaar tegen kanker, heb negen operaties achter de rug, lag zelfs in coma en ben al drie keer hervallen”, getuigt hij. “De laatste twee jaar zat ik in quarantaine thuis en volgde ene chemokuur de andere op. Doordat ik ook al twee zware heuoperaties moest ondergaan en mijn lichaam zo verzwakt is, verplaats ik me meestal met een rolstoel. Om mijn spieren terug wat aan te sterken, had de dokter me geadviseerd om terug te gaan fietsen. Ik heb een elektrische fiets en besloot me voorzichtig te wagen aan een kleine rit van 7 km in de buurt.”

In de Vossenstraat liep het echter fout. In een scherpe bocht werd Erik bijna van de weg geduwd door een roekeloze mountainbiker. “Ik schrok en riep boos ‘belleke’. Als de man even met zijn bel had gerinkeld — wat hij overigens niet op zijn fiets had — dan was ik niet zo verrast geweest door zijn manoeuvre. De man ging fors in de remmen. Hij remde zo hard dat het rubber een remspoor vormde op het asfalt. Hij stapte op me af en gaf me een slag tegen mijn hoofd. Door mijn ziekte zit ik niet zo stabiel in het zadel en viel ik meteen omver. Hij wilde doorrijden maar gelukkig was er een getuige die alles had gezien en een foto had genomen van de man. Hij had dan ook geen andere keuze dan te blijven staan tot de politie arriveerde. Die heeft een proces-verbaal opgesteld. Achteraf kwam hij verontschuldigingen mompelen maar ik betwijfel sterk of die gemeend waren.”

De gevolgen van de val zijn wel ernstig. Erik liep zware kneuzingen op aan de knie en zijn hand. “Mijn fiets is ook kapot door de val maar het is vooral de traumatische ervaring die blijft hangen. Voor het incident had ik echt genoten van de buitenlucht, de beweging en de zon. Ik weet als geen ander wat het is om in quarantaine te zitten. De voorbije twee jaar had ik bijna altijd een mondmasker op en kwam ik nauwelijks buiten. De goesting om te gaan fietsen, is nu wel weg natuurlijk.”

Erik doet vooral een oproep naar de vele wielertoeristen en mountainbikers om een fietsbel op hun rijwiel te monteren. “De goedkoopste heb je al voor anderhalve euro. De andere weggebruikers zullen jullie er dankbaar voor zijn.”