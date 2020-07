Kampioenschap Kubb voor senioren afgelast Kristof Pieters

28 juli 2020

18u08 0 Kruibeke Het kampioenschap Kubb voor 60-plussers van Groot-Kruibeke, dat gepland was op 27 augustus aan de sporthal De Dulpop in Bazel, is afgelast.

Aan belangstelling zal het niet gelegen hebben, want de interesse voor het tornooi was volgens de organisatoren erg groot. “Maar wegens de nieuwe maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad zijn we genoodzaakt om het kampioenschap te annuleren”, klinkt het.

Het team werkt nu verder om het tornooi volgend jaar te kunnen inrichten. Men zal ook de kans krijgen om te oefenen in een team van 3 personen.