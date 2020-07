Kade Rupelmonde is nu officieel voetgangerszone, tegelijk startschot van hoffelijkheidscampagne Kristof Pieters

13u53 2 Rupelmonde Sinds vandaag is de zone aan de kade in Rupelmonde omgevormd tot een voetgangerszone. Met kleurrijke infoborden worden fietsers en voetgangers aangemaand om hoffelijk en respectvol met elkaar om te gaan.

De Scheldekade van Rupelmonde is een populaire zone voor zachte weggebruikers. Het ligt vlakbij de enorm populaire Polders van Kruibeke en bovendien meert ook de veerdienst er aan. Deze combinatie zorgt op zonnige dagen voor een gezellige drukte. “Helaas merkten we de laatste tijd dat niet alle weggebruikers even respectvol zijn voor elkaar”, zegt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). “Met de ‘staycation’ in het vooruitzicht, willen we hier preventief en op een positieve manier verandering in brengen. Het is nodig om de verkeerssituatie voor iedereen duidelijk te maken, zeker nu de zomervakantie nog extra dagjestoeristen via de Schelde langs Rupelmonde zal leiden. Dat doen we enerzijds door een voetgangerszone te creëren en anderzijds door een hoffelijkheidscampagne te starten.”

Voetgangerszone

De voetgangerszone strekt zich uit vanaf de Gelaagstraat tot en met het Mercatoreiland, en vervolgens tot aan de CNR-site (Centrum Nautisch Rupelmonde). In een voetgangerszone mogen voetgangers zich over de ganse breedte begeven. Fietsers mogen er enkel stapvoets, namelijk tegen maximaal 10 km/u, door rijden. “Met deze gedragsregels wordt het bijna onmogelijk om nog tegen elkaar op te botsen of onveilige situaties te creëren”, klinkt het.

Hoffelijkheidscampagne

De campagne die gelijktijdig wordt gelanceerd, roept op om hoffelijk te zijn onder het motto ‘Wees een toffe peer in het verkeer’. Deze zelfde borden zullen systematisch ook verschijnen op andere plaatsen waar diverse weggebruikers in elkaars vaarwater komen. Recent werden immers verschillende woonerven, zones 30 en een eerste fietsstraat ingevoerd.