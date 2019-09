Jubilerende Tolerant krijgt twee historische schepen in bruikleen Kristof Pieters

09 september 2019

13u57 2 Kruibeke Aan de CNR-loods in Rupelmonde zijn tijdens het ‘Weekend op de Helling’ van de vzw Tolerant twee nieuwe historische schepen voorgesteld aan het publiek. Het gaat om de Dolfijn en Courlis, twee schepen uit de collectie van het MAS die in bruikleen worden gegeven aan Tolerant.

De vzw Tolerant vierde afgelopen weekend haar twintigjarig bestaan. De vereniging zet zich in voor het behoud van het nautisch erfgoed en heeft haar uitvalsbasis in een fraaie loods op de voormalige scheepswerf CNR in Rupelmonde. Daar werden in het verleden al enkele fraaie restauratieprojecten gerealiseerd. Het pronkstuk is hierbij de mosselhengst Pegasus waar vrijwilligers acht jaar lang aan gewerkt hebben. Ze konden zich enkel baseren op enkele aantekeningen en schetsen die van het oorspronkelijke wrak waren gemaakt. Het leverde Tolerant dan ook verdiend de cultuurprijs van de gemeente Kruibeke op. Ook de mosselhengst D’n Bruinen valt onder het beheer van de vzw.

Maritiem park

Naar aanleiding van de jaarlijkse opendeur ‘Weekend op de Helling’ én het twintigjarig jubileum werd de vloot van de vzw uitgebreid met twee nieuwe schepen. Het Museum Aan de Stroom ‘MAS’ heeft namelijk besloten om twee van haar traditionele Scheldeschepen uit haar collectie in bruikleen te geven aan de vereniging. Het gaat om de hoogaarsjacht Dolfijn 2 en de knotsjacht Courlis. “Beide schepen maakten tot onlangs deel uit van de opstelling in het maritiem park naast het vroegere scheepvaartmuseum Het Steen”, klinkt het bij Tolerant. Door de ingrijpende werken aan het Steen konden de schepen er niet langer blijven staan. Tolerant is blij met de nieuwe aanwinsten. “Na twintig jaar te hebben gezwoegd in de wereld van het varend erfgoed krijgt Tolerant eindelijk de erkenning die ze verdient.”