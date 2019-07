Jeugdverenigingen wacht containerdorp na thuiskomst van bivak Kristof Pieters

16 juli 2019

11u16 0 Kruibeke De jeugdverenigingen Chiro De Spiraal en Scouts Rupelmonde zijn momenteel op bivak. Bij hun thuiskomst wacht hen een mooie verrassing. Een aannemer heeft de containergebouwen geplaatst waar de twee jeugdverenigingen tijdelijk hun intrek zullen nemen.

Chiro en scouts verlaten na de bivak hun vertrouwde lokaal in de Priester Saveynstraat op de site van het Gildenhuis. De gebouwen zijn door de vzw Parochiale Werken verkocht aan een projectontwikkelaar. Aangezien er nog geen enkele steen is gelegd van de geplande nieuwbouw in de Broekstraat laat de gemeente nu een klein containerdorp optrekken in de wijk Schaudries als tussentijds onderkomen.

Met de huisvestingsmaatschappij is een akkoord gesloten om een braakliggend terrein te gebruiken. Daar werden 24 containerunits, 2 materiaalcontainers en 1 gezamenlijke sanitaire unit geplaatst. De ligging aan de rand van een rustige woonwijk met weinig verkeer is geknipt voor de twee jeugdbewegignen. Er is voldoende groene speelruimte en bovendien werd vlakbij recent nog een nieuw speelterrein aangelegd. Het containerdorp zal er minstens een jaartje staan.