Jeppa Sport slaat handen in elkaar met gemeenten voor zomerschool voor kwetsbare kinderen met leerachterstand Kristof Pieters

03 juni 2020

14u00 4 Kruibeke/Zwijndrecht Kinderen uit kansarme of kwetsbare gezinnen zullen deze zomer terechtkunnen op een zomerschool in Kruibeke en Zwijndrecht. Ze kunnen er een deel van hun leerachterstand ten gevolge van de coronacrisis ophalen. Jeppa Sport coördineert en zorgt ook voor sport- en spelactiviteiten. “We willen de kinderen immers niet het gevoel geven dat ze tijdens de vakantie enkel op de schoolbanken zitten”, legt Jelle Bettens uit.

Nog tot vrijdag kan men bij de Vlaamse overheid een subsidieaanvraag indienen voor de oprichting van een zomerschool. Omdat de meeste scholen momenteel al tot over hun oren in het werk zitten met de organisatie van de gewone klassen springt Jeppa Sport op de bres. Het bedrijf is gespecialiseerd in de organisatie van onder meer kindersportkampen en teambuildingactiviteiten. Zaakvoerder Jelle Bettens uit Zwijndrecht is parttime aan de slag als turnleerkracht bij de OLV-school in Kruibeke. Hij ging dan ook aankloppen bij beide gemeenten om mee op de kar te springen. Ook de scholengroep KSAS, met acht scholen in Zwijndrecht en Kruibeke, was meteen gewonnen voor het idee.

Het is niet de bedoeling dat de kinderen de hele dag in de klas gaan zitten. Ze zullen afwisselend 1 uur en 20 minuten les krijgen, gevolgd door 1 uur en 20 minuten sport of spel, en dit de hele dag door gedurende twee weken Jelle Bettens

“We staan zelf in voor de hele organisatie”, legt Jelle uit. “We zullen de leerkrachten aanbrengen en er zullen ook studenten van KDG voor ondersteuning zorgen in het kader van hun stage. Uiteraard brengen we onze eigen materialen en sportinstructeurs eveneens in. Het is namelijk niet de bedoeling dat de kinderen de hele dag in de klas gaan zitten. Ze zullen afwisselend 1 uur en 20 minuten les krijgen, gevolgd door 1 uur en 20 minuten sport of spel en dit de hele dag door gedurende twee weken. Onze interactieve turnzaal is hiervoor geknipt. Daarmee kan wiskunde en taal op een leuke manier aangebracht worden. Deze twee vakken gaan trouwens de meeste aandacht krijgen op de beide zomerscholen.”

Kosteloos initiatief

Er zal een zomerschool opgericht worden in beide gemeenten. Een definitieve keuze van locatie is nog niet gemaakt, maar vermoedelijk wordt dit het Sint-Jorisinstituut in Bazel dat over een grote sporthal beschikt en de Sint-Martinusschool in Burcht. Elke zomerschool zal een capaciteit hebben voor 45 kinderen, verdeeld over drie graden van telkens 15 leerlingen. “Door de subsidie financiële ondersteuning van de gemeente wordt dit volledig kosteloos aangeboden”, vervolgt Jelle. “Het zijn de scholen zelf die oplijsten welke leerlingen in aanmerking komen in samenwerking met de OCMW’s omdat we ook specifieke aandacht hebben voor kinderen uit kansarme of kwetsbare gezinnen.”

De zorgjuffen zullen nu oplijsten welke kinderen er in aanmerking komen. Het gaat niet alleen om onze eigen scholengroep maar ook de andere netten kunnen kinderen aanbrengen voor de zomerschool Geert De Corte

Geert De Corte, algemeen directeur van de scholengroep KSAS, is enthousiast over het initiatief. “Niet alleen om leerachterstand in te halen maar ook om kwetsbare kinderen in een moeilijke thuissituatie eens weg te halen uit hun omgeving. Dat is minstens even belangrijk. De zorgjuffen zullen nu oplijsten welke kinderen er in aanmerking komen. Het gaat niet alleen om onze eigen scholengroep maar ook de andere netten kunnen kinderen aanbrengen voor de zomerschool.”

Leerachterstand

Volgens Ann Van Damme, schepen van Onderwijs in Zwijndrecht, is de nood alleszins groot. “We hebben in onze gemeente traditioneel een vrij grote concentratie kwetsbare gezinnen die we tijdens de coronacrisis al intensief hebben opgevolgd. Met verschillende van die gezinnen konden de scholen moeilijk in contact komen en dus is er natuurlijk sprake van leerachterstand. Ik ben dan ook blij met dit initiatief want zo krijgen ze alsnog de kans om die achterstand in te halen. De scholen verzuipen in het werk en konden dit er niet ook nog eens bijnemen.”