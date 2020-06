IT-bedrijf lanceert app voor festivals en strandgangers: “Organisatoren digitaal handje helpen om coronaproof te zijn” Kristof Pieters

10 juni 2020

13u19 0 Kruibeke Het IT-bedrijf MyDigi heeft een app ontwikkeld waarmee organisatoren van festivals en evenementen op een makkelijke manier bezoekers kunnen registreren in zones of per tijdslot. Zaakvoerders Evi De Gendt en Hans Kuyken onderhandelen met een aantal kustgemeenten om de app te gebruiken voor strandgangers. In hun thuisgemeente Kruibeke zal de software alvast ingezet worden voor het festival ‘Sterren in het Park’.

MyDigi werd in 2001 opgericht en ontwikkelt software voor kmo’s. Toen de coronacrisis uitbrak zag het bedrijf enkele belangrijke projecten on hold gezet worden maar er werd snel geschakeld. “We zagen vrij snel dat er nood was aan nieuwe toepassingen om te voldoen aan de strenge coronarichtlijnen”, zegt CEO Evi De Gendt. “Vanaf 1 juli mogen er opnieuw culturele activiteiten met een maximum van 200 personen. Met onze app kan men een evenement indelen in zones of in tijdsloten. De bezoekers kunnen dan bijvoorbeeld van thuis uit kiezen welke activiteit of optreden ze willen zien. We kunnen er ook een betaalmodule aan koppelen. Voor de organisatoren is het vooral de controle veel makkelijker. De app licht groen op als iemand in een bepaalde zone of tijdslot mag zijn en geeft een rood signaal als de tijd voorbij is. Voor wie geen smartphone heeft, is er sms als alternatief.”

Stukje strand reserveren

De mogelijkheden zijn legio. “Het is natuurlijk vooral interessant voor evenementen die niet één centrale toegang hebben zoals een stadsfestival”, vult Hans Kuyken aan. “Maar ook sportactiviteiten of shopping centra kunnen dit toepassen. We onderhandelen momenteel met een aantal kustgemeenten om de app te gebruiken om een stukje strand te reserveren deze zomer.”

Zones en tijdsloten

Het festival ‘Sterren in het Park’ gaat alvast in zee met MyDigi. “Vorig jaar mochten we zo’n 500 bezoekers verwelkomen en dus moeten we het publiek opsplitsen om aan de regels te voldoen”, legt organisator Geert Magerman uit. “We maken dankbaar gebruik van de technologie van MyDigi om de stroom bezoekers te controleren. Onder voorbehoud van wat de Nationale Veiligheidsraad nog beslist plannen we ons festival op 18 en 19 september in het kasteelpark Wissekerke in Bazel. De openluchtfuif zou doorgaan op 5 september in het kasteelpark Altena in Kruibeke maar die datum staat nog niet helemaal vast. Het concept met een focus op lokaal talent blijft ongewijzigd maar we zullen dus wel werken met verschillende zones en tijdsloten. Op het programma staan concerten van enkele coverbands en een rapperscollectief uit Sint-Niklaas, workshops yoga en zumba, dansoptredens, DJ’s, digital art en keramiek. Budgettair zijn we wel iets meer beperkt dan vorig jaar omdat sponsors hebben afgehaakt.”

Er worden trouwens nog meer coronamaatregelen ingevoerd. Zo zullen bezoekers een herbruikbare beker krijgen die ze tussendoor kunnen afwassen. De medewerkers zullen allemaal handschoenen dragen.

Sociaal experiment

Er is ook nog een sociaal experiment met twee ingangen voor de openluchtfuif. “Aan één ingang zal een drugshond staan. We verplichten niemand om zich te laten controleren maar het zal interessant zijn om te zien welke keuze bezoekers maken”, zegt Magerman. “Het is vooral een signaal dat we willen geven. Op fuiven wordt soms gedeald en willen ons festival drugsvrij houden.”