Inwoners Kruibeke vanaf de zomer goedkoper naar Vita-Scheldebad Temse Kristof Pieters

28 mei 2019

16u18 0 Kruibeke De zomer is in aantocht en dan kan het wel eens warm worden. Kruibekenaren die verkoeling willen zoeken in Vita-Scheldebad in Temse genieten vanaf 1 juli daar van een lagere ticketprijs. Het gemeentebestuur komt hiervoor tussen.

Op dit moment zwemmen inwoners van Temse aan een voordeliger tarief in het Vita-Scheldebad. Inwoners van Kruibeke hadden dit voordeel niet en hebben in hun gemeente ook geen eigen zwembad. Om Kruibekenaren extra te motiveren om te gaan zwemmen, werd nu een akkoord afgesloten met het Vita-Scheldebad.

“Er komt een proefproject dat loopt van 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019”, licht schepen van sport Kamiel Van Gheem (N-VA) toe. “In die periode krijgen inwoners van Kruibeke de kans om aan hetzelfde tarief te komen zwemmen als inwoners van Temse. Dat betekent een korting van 1 euro per toegangsticket, wat op een 20-beurtenkaart of bij een gezin van regelmatige zwemmers, toch wel al wat verschil maakt.”

Dankzij deze financiële inspanning, wil Kruibeke elke inwoner extra stimuleren om gezond te sporten dichtbij huis. “De helft van de kostprijs wordt gedragen door de gemeente Kruibeke en de andere helft door Vita-Scheldebad zelf”, verduidelijkt schepen van financiën Kris Smet (CD&V). “Op regelmatige tijdstippen zullen we dit project evalueren.” De overeenkomst is wel begrensd op 3.000 euro voor het eerste half jaar.

Ook manager Maarten Bauwens van Vita-groep kijkt enthousiast uit naar de start van het project: “We verwelkomen maandelijks ongeveer 500 Kruibeekse zwemmers. Dat is al heel wat en toont aan dat er zeker interesse is bij de Kruibeekse bevolking. We hopen hen dankzij dit project nog meer te laten meegenieten van ons nieuwe zwembad.”

Het Vita-Scheldebad beschikt over een 25-meterbad van 10 banen breed, een instructiebad met variabele bodem, een peuterzone en familieglijbaan.

Inwoners van Kruibeke die vanaf 1 juli 2019 gaan zwemmen in het Vita-Scheldebad, tonen daar eenvoudigweg hun identiteitskaart aan de kassa.