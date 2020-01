Inwoners klinken op heropening gewestweg N419 na half jaar werken Kristof Pieters

05 januari 2020

13u27 1 Kruibeke De nieuwjaarsdrink in Kruibeke vond zondag uitzonderlijk eens niet plaats in het centrum, maar wel bij het bedrijf WAF langs de N419. Daar werd namelijk tegelijk de heropening gevierd van de gewestweg na een half jaar werken. Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) is tevreden over het verloop ervan. De voorspelde verkeerschaos is immers uitgebleven.

De schrik zat er goed in toen een half jaar geleden de gewestweg N419 volledig werd afgesloten voor wegen- en rioleringswerken. Zo’n 65.000 voertuigen per week moesten plots een omleiding volgen van circa 5 kilometer via wegen die daar niet op voorzien waren. “Maar de voorspelde chaos is uitgebleven”, blikt burgemeester Dimitri Van Laere tevreden terug. “Op de omleidingsroute zijn een paar kleine ongevallen gebeurd met blikschade, maar noemenswaardige incidenten of klachten zijn er nooit geweest. Ik wil iedereen vooral bedanken voor het geduld dat ze hebben opgebracht. De aannemer verdient zeker ook een pluim, want hij heeft de klus geklaard binnen de vooropgestelde timing en bij wegenwerken is dat meer de uitzondering dan regel.”

Omleidingswegen

De chauffeurs hebben de weg meteen teruggevonden. “Op de omleidingswegen is de verkeersdrukte teruggevallen op het niveau van voor de werken”, vervolgt Van Laere. “Sluipverkeer moeten we daar echt niet vrezen, want de omleidingsroute is enkele kilometers langer en biedt dus geen tijdsvoordeel.”

De zaken liggen anders voor de gewestweg zelf. Als de Oosterweelwerken volgend jaar op kruissnelheid zitten, zal er ook een toename van het verkeer worden verwacht op de N419. “Er staan nu reeds ANPR-camera’s die nummerplaten herkennen, maar voorlopig worden die niet gebruikt om sluipverkeer te ontmoedigen. Daar kan in de toekomst natuurlijk wel verandering in komen. Dat zal echter eerst afgetoetst moeten worden binnen de politiezone en uiteraard is er dan ook overleg nodig op hoger niveau.”

Maximumsnelheid

Om de veiligheid te verbeteren is intussen wel de maximumsnelheid teruggebracht van 70 naar 50 km/uur. De politie organiseert regelmatig controles en het effect daarvan is intussen voelbaar. In de loop van dit jaar zullen er ook nog verkeerslichten worden geplaatst aan het kruispunt van de gewestweg met de kmo-zone Hogenakkerhoek. De lichtenregeling wordt in een tijdelijke opstelling geplaatst voor de duur van de Oosterweelwerken tot eind 2025. Gedurende deze periode wordt geëvalueerd of een definitieve opstelling gewenst is.

Bij de inwoners van Kruibeke is er alleszins grote opluchting dat de gewestweg na een half jaar werken terug in gebruik is genomen. Bij de nieuwjaarsdrink werd zondag geklonken op het einde van de kilometerslange omleiding.