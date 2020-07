Inspiratie nodig voor Moederdag? Carnavalsvereniging levert ‘mandje lokaal’ of ‘plantje lokaal’ rechtstreeks aan huis Kristof Pieters

13u13 4 Rupelmonde Carnavalsvereniging Nabukodonsor uit Rupelmonde pakt ter gelegenheid van Moederdag uit met een speciale actie: ‘mandje lokaal’ en ‘plantje lokaal’. Dit brengt wat geld in het laatje en tegelijk wordt de plaatselijke middenstand ondersteund.

De actie is een samenwerking tussen carnavalsvereniging Nabukodonosor en enkele plaatselijke handelaars. “Zoals elke vereniging worden wij ook geplaagd door corona”, zegt voorzitter Kurt Smet. “De lockdown zorgde ervoor dat we meer dan de helft van het carnavalsseizoen moesten annuleren. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de inkomsten. We hebben daarom een werkgroep opgericht en zijn beginnen brainstormen. Zo kwamen we op het idee om een mand samen te stellen voor Moederdag. We gingen praten met enkele winkeliers die meteen op de kar sprongen.”

Om mama te vieren, kan men een mand vol lekkers en/of een bloemetje bestellen. ‘Plantje lokaal’ kost 6 euro en voor een ‘mandje lokaal’ betaal je 25 euro. De leden van de carnavalsgroep leveren enkel aan huis en dit op Moederdag 15 augustus. Bestellen kan tot 8 augustus via www.mandjelokaal.tk of bij de deelnemende winkels bakkerij Haerens, Casimir Pralines, Kaas en Wijn Stefaan, Doco Choc Pralines, bakkerij Raf, Bloemenplaies, dagbladhandel De Klok, Optiek Foubert, Smos & Cor en dagbladhandel ’t Repmondje.