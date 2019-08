Ingebroken in Brugge, geseind in Melle, gestrand op ‘varkensrug’ in Kruibeke: viertal gevat na kilometerslange achtervolging Kristof Pieters

09 augustus 2019

12u07 0 Kruibeke In de Molenberg in Kruibeke zijn vrijdagochtend vier inbrekers gevat na een kilometerslange achtervolging. Ze crashten met hun auto tegen een zogenaamde ‘varkensrug’ die als scheiding zijn aangebracht tussen het fietspad en de rijbaan.

De vier inzittenden van de auto worden verdacht van een inbraak in de regio Brugge. Hun wagen, een Ford met Franse nummerplaat, werd meteen geseind. Ter hoogte van de E40 in Melle werd de wagen gespot door een politiepatrouille die meteen de achtervolging inzette. De auto vluchtte verder via de E17 in de richting van Antwerpen. Verschillende politieploegen sloten zich aan bij de achtervolging. Ter hoogte van Haasdonk verlieten de dieven de snelweg maar enkele kilometers verder eindigde de vlucht op een ‘varkensrug’. De bestuurder was de controle verloren en reed over de betonnen afscheiding waardoor een band lek sloeg. De vier inzittenden konden ter plaatse worden ingerekend.

Het labo van Brugge komt nu ter plaatse om nog een sporenonderzoek uit te voeren op de auto.

Meer over Brugge

Melle

Haasdonk

Kruibeke

Antwerpen

Molenberg

E17

E40