Inbrakenreeks in tuinhuizen en garages in Warandestraat en Hollestraat Kristof Pieters

06 april 2020

18u23 0

Afgelopen weekend werden er enkele vaststellingen gedaan van inbraken en pogingen in tuinhuizen in de Warandestraat (1) en Hollestraat (2) in Kruibeke. Telkens werd de deur of ruit opengebroken. In één garage werd een portefeuille gestolen uit een bestelwagen.