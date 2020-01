Hye bouwt ponton voor BK veldrijden, renners rijden niet alleen langs maar ook over de Schelde Kristof Pieters

02 januari 2020

17u37 10 Kruibeke/Burcht/Antwerpen De organisatie van het Belgisch kampioenschap veldrijden op Linkeroever pakt op 11 en 12 januari uit met een wel erg unieke blikvanger. De renners zullen immers niet alleen langs de Schelde rijden maar ook over.

De firma Hye uit Burcht is donderdag gestart met de bouw van het indrukwekkend ponton. Dit zal een echte attractie worden tijdens het Belgisch kampioenschap. Aan het ponton zal ook een VIP-boot met 1.500 mensen aan boord worden aangemeerd.

Het waterbouwkundig bedrijf Hye levert met het ponton uiteraard ook een mooi visitekaartje af. Dat deze firma de klus klaart, is geen toeval. Deze maakt immers deel uit van H20 waartoe ook Argex behoort. Kurt Vernimmen en Bram De Brauwer van deze bedrijvengroep zijn ook de drijvende krachten achter de Polderscross in Kruibeke. Het team neemt nu ook de organisatie van het Belgisch kampioenschap cyclocross in Antwerpen voor haar rekening.