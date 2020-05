Hulpverleners Jahro en Stephanie stappen ‘coronaproof’ in huwelijksbootje Kristof Pieters

17 mei 2020

11u25 3 Kruibeke Onder het goedkeurend oog van hun collega’s – met mondmasker – zijn in kasteel Wissekerke twee hulpverleners van de brandweerpost Kruibeke zaterdag in het huwelijksbootje gestapt. Jahro Lyssens en Stephanie Goormans gaven elkaar het ja-woord onder een stralende zon.

Het koppel leerde elkaar kennen bij de brandweer van Kruibeke. Stephanie Goormans sloot zich drie jaar geleden aan als ambulancier en in dat zelfde jaar sloeg de vonk over tussen haar en brandweerman Jahro Lyssens. Hij is al de derde generatie bij het lokale korps van Kruibeke. Zijn grootvader Alfons was jaren bevelhebber en zijn vader Danny is er nog steeds actief. Hij zette er zelf zijn eerste stappen al op jonge bij de jeugdbrandweer.

De harmonie Sint-Cecilia kwam het bruidspaar ook hulde brengen. Jahro is er immers al jaren actief als lid. Stephanie is dan weer een bekend gezicht in het carnavalsleven.

Hun engagement voor de brandweer zal niet veranderen na hun huwelijk. “Ons nestje is op enkele meters van de kazerne en we gaan ons met hart en ziel blijven inzetten”, klinkt het resoluut.