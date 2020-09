Hulpdiensten halen levenloos lichaam uit Schelde Kristof Pieters

17 september 2020

12u23 15 Rupelmonde Aan de Scheldekaai in Rupelmonde is donderdag een levenloos lichaam uit het water gehaald. Een verantwoordelijke van de scheepswerf zag het lichaam drijven en sloeg alarm.

Het duikteam van de brandweer kon het stoffelijk overschot vrij snel vinden en naar de steiger aan Scaldiana brengen. Over het slachtoffer is voorlopig nog niks bekend. De kans is groot dat het lichaam al een tijdje in het water lag en pas nu bij laagtij werd opgemerkt.