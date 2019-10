Huisvestingsmaatschappij brengt twee nieuwe woonprojecten op de markt Kristof Pieters

11 oktober 2019

17u10 0 Kruibeke De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting heeft twee nieuwe woonprojecten op de markt gebracht. Zowel in de Polderstraat als Daalstraat worden een reeks sociale koopwoningen aangeboden. Daarnaast is een appartementencomplex gerealiseerd met twaalf huurflats.

Het grootst aantal woningen werd opgetrokken in de Polderstraat in Kruibeke. Daar werd een hele rij oude woningen gesloopt. In de plaats kwamen er 10 gesloten en 4 halfopen bebouwingen. “En die hebben één heel grote troef, achteraan zijn enorme raampartijen die een mooi uitzicht bieden op de polders van Kruibeke”, zegt voorzitter Ann Cools. De woningen beschikken over een zit- en eetruimte met keuken op het gelijkvloers en hebben twee slaapkamers op de eerste verdieping en nog eens twee op de zolderverdieping. Er is ook een achterontsluiting met mogelijkheid om een autostaanplaats aan te leggen in de tuin. De prijzen variëren tussen de 212.000 en 273.000 euro naargelang het om een gesloten of halfopen bebouwing gaat.

In de Daalstraat werden nog eens 5 koopwoningen en 12 huurappartementen gerealiseerd. De koopwoningen hebben hier telkens drie slaapkamers en hebben enkel een eigen tuintje met terras. Hier zijn de prijzen nog niet vastgelegd omdat er nog een subsidie moet goedgekeurd worden maar als die wordt verkregen zal het tussen de 171.000 zijn voor een gesloten en maximaal 205.000 euro voor een halfopen woning.

De 12 huurappartementen bestaan uit 10 flats met 2 slaapkamers en 2 appartementen met 1 slaapkamer. “Elk appartement heeft een autostaanplaats en er is een gemeenschappelijke fietsen- en vuilnisberging”, licht architect Tom De Rijck van 3D-architecten toe. “De appartementen zijn toegankelijk via een open passerelle langs de achterzijde waar ook een lift is.”

De huisvestingsmaatschappij mikt met deze flats vooral op bewoners van de bestaande sociale woonwijk Wijnakkershoek aan de overkant van de straat. “Iets oudere bewoners wiens kinderen het huis uit zijn, kunnen naar hier verhuizen zodat die woningen vrijkomen voor grotere gezinnen”, legt Cools uit.