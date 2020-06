Horeca stoomt zich klaar voor heropening: “Terras Hofke van Bazel wordt meer dan ooit een troef” Kristof Pieters

02 juni 2020

13u35 0 Bazel In heel wat horecazaken wordt momenteel hard geklust en verbouwd met het oog op de snel verwachte heropening. Bij sterrenrestaurant Hofke van Bazel maakten ze van de lockdown gebruik om het terras in een nieuw kleedje te steken. “Want dit zal meer dan ooit een troef zijn, niet in het minst om drempelvrees weg te nemen als de klanten terugkeren”, vertelt chef Kris De Roy. Ook de gastronomische takeaway is volgens hem een blijver.

De horeca 2.0 zal in weinig opzichten te vergelijken zijn met die van voor de coronacrisis. Sfeer en gezelligheid moeten het voortaan afleggen tegen hygiëne en veiligheid. Het gemeentebestuur van Kruibeke zit samen met de horeca om te bekijken hoe men de geplande heropening best kan aanpakken. “We tellen in onze gemeente zo’n vijftigtal horecazaken”, zegt schepen van lokale economie Kris Smet (CD&V). “Met een tiental heb ik al overleg gehad en de rest volgt binnenkort. We willen vooral inzetten op extra terrasruimte. Zeker bij horecazaken waar de binnenruimte beperkt is, zal dit belangrijk zijn. Er liggen al enkele concrete ideeën op tafel zoals het gedeeltelijk verkeersvrij maken van het Koningin Astridplein in Bazel.”

Rendabel

Bij het sterrenrestaurant Hofke van Bazel juichen ze dit initiatief toe. Hier kreeg het terras de voorbije weken al een volledige make-over. “De grootte is dezelfde, maar het is nu veel strakker waardoor we de tafels verder uit elkaar kunnen plaatsen”, zegt chef Kris De Roy. “Daarnaast beschikken we gelukkig ook over een gigantische tuin. We hopen dan ook dat er geen beperking komt op het aantal couverts want we werken hier met een grote ploeg en hebben elke tafel nodig om rendabel te zijn.”

Wie voor de crisis had gezegd dat ik nu gastronomische takeaway zou verzorgen, had ik voor gek verklaard en kijk waar we nu staan Chef Kris De Roy

Nood aan perspectief

De chef betreurt wel dat er zo lang getalmd wordt met het geven van een duidelijk perspectief. “In Nederland wisten onze collega’s al drie weken op voorhand waar ze aan toe waren. Hier zal men de knoop wellicht enkele dagen voor de heropening pas doorhakken. Ik baseer me daarom noodgedwongen op draaiboeken die bij onze noorderburen circuleren.”

Het Hofke van Bazel heeft de lange sluitingsperiode kunnen overbruggen met nieuwe initiatieven. “We hebben vanaf de start van de coronacrisis steeds snel geschakeld en daardoor de schade kunnen beperken”, blikt de chef trots terug. “Zo waren we een van de eerste sterrenrestaurants in België die zich waagden aan een afhaalservice. Dat vroeg natuurlijk een heel andere aanpak, maar het bleek een schot in de roos. We gaan de takeaway dan ook niet zomaar stopzetten als de zaak mag heropenen. Enerzijds omdat we niet weten of de klanten al meteen massaal gaan terugkomen en anderzijds omdat de vraag naar dit aanbod zal blijven. We zullen dit wel verhuizen naar ons nieuw pand Le Relais de Bazel. Normaal gezien zouden we daar op 23 april de deuren hebben geopend voor ‘private venue’ ofwel dineren, vergaderen en overnachten in luxe en volledig privé. Zodra de toegelaten bubbels wat groter worden, pikken we die draad weer op, maar intussen is het geknipt voor de takeaway.”

Foodtruck

Het Hofke van Bazel heeft grote investeringen gedaan. “We kunnen daarom niet bij de pakken blijven zitten”, legt De Roy uit. “Dat bewijzen we ook met onze foodtruck Gelateria Bazalia. De verkoop van ons zelfgedraaid ijs loopt enorm goed bij dit warme weer. We moeten onszelf continu heruitvinden om deze crisis te overbruggen maar we zien het ook als een uitdaging. Voor elk probleem is er namelijk altijd wel een oplossing. Wie voor de crisis had gezegd dat ik nu gastronomische takeaway zou verzorgen, had ik voor gek verklaard en kijk waar we nu staan.”